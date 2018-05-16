Более 3 тысяч британских болельщиков посетят Нижегородскую область во время ЧМ-2018
Британская делегация высоко оценила готовность региона к Мундиалю.
Британская делегация высоко оценила готовность региона к Мундиалю.
Первый секретарь Посольства Великобритании в России Эндрю Ньюлэндс 15 мая посетил Нижегородскую область с рабочим визитом. По его словам, во время проведения Чемпионата мира по футболу Нижегородскую область посетят более 3 тысяч британских болельщиков.
«Сегодня мы посмотрели все те объекты, которые готовятся к Чемпионату мира по футболу — 2018. И должны сказать, что всё это выглядит очень здорово!», — заявил Эндрю Ньюлэндс.
Одним из основных объектов для посещения был выбран «Стадион Нижний Новгород». При осмотре специальных помещений на территории стадиона Эндрю Ньюлэндса особенно заинтересовало обустройство медицинских кабинетов, расположенных в каждом секторе арены, а также специальные камеры, куда во время проведения матча будут направлять людей, совершивших правонарушения.
«Надеемся, что ничего экстраординарного не случится, но
Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева заверила гостей региона в том, что правительство Нижегородской области сделает все от него зависящее для проведения игр чемпионата на самом высоком уровне.
«Мы готовы к приёму болельщиков из любой страны, в том числе из Великобритании. Во встрече участвовали представители министерства внутренних дел, МЧС, которые ответили на конкретные вопросы британской делегации», — заявила Ольга Гусева.
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе 24 июня сборная Англии сыграет со сборной Панамы.