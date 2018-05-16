Более 3 тысяч британских болельщиков посетят Нижегородскую область во время ЧМ-2018

Первый секретарь Посольства Великобритании в России Эндрю Ньюлэндс 15 мая посетил Нижегородскую область с рабочим визитом. По его словам, во время проведения Чемпионата мира по футболу Нижегородскую область посетят более 3 тысяч британских болельщиков.

«Сегодня мы посмотрели все те объекты, которые готовятся к Чемпионату мира по футболу — 2018. И должны сказать, что всё это выглядит очень здорово!», — заявил Эндрю Ньюлэндс.

Одним из основных объектов для посещения был выбран «Стадион Нижний Новгород». При осмотре специальных помещений на территории стадиона Эндрю Ньюлэндса особенно заинтересовало обустройство медицинских кабинетов, расположенных в каждом секторе арены, а также специальные камеры, куда во время проведения матча будут направлять людей, совершивших правонарушения.

«Надеемся, что ничего экстраординарного не случится, но всё-таки нужно быть готовыми ко всему. Благодаря этому визиту мы узнали, кто сможет оказать помощь британским болельщикам, если они потеряют паспорт или миграционную карту. Хотелось бы, чтобы эти вопросы, если они будут возникать, решались максимально быстро», — отметил Первый секретарь Посольства Великобритании.

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева заверила гостей региона в том, что правительство Нижегородской области сделает все от него зависящее для проведения игр чемпионата на самом высоком уровне.

«Мы готовы к приёму болельщиков из любой страны, в том числе из Великобритании. Во встрече участвовали представители министерства внутренних дел, МЧС, которые ответили на конкретные вопросы британской делегации», — заявила Ольга Гусева.