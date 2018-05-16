Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция внезапно меняет позицию в отношении российского Крыма
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Сколько москвичи заработают на ЧМ-2018?
Безрукова и Утяшева побывали на вручении премии в Москве
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Хочу поблагодарить геев: реакция Сети на отказ Нетты ехать в РФ
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Ксения Собчак в платье в горох вышла в свет во Франции
Пляжные фото «мужчины мечты» Кэрри Брэдшоу разочаровали фанатов
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киев: «Нас обходит газ и облетают самолеты, а у РФ Крымский мост»
Гордон о скором расколе Украины: Путин был прав
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17:22 (мск), источник: Нижегородская правда

Более 3 тысяч британских болельщиков посетят Нижегородскую область во время ЧМ-2018

Британская делегация высоко оценила готовность региона к Мундиалю.

Первый секретарь Посольства Великобритании в России Эндрю Ньюлэндс 15 мая посетил Нижегородскую область с рабочим визитом. По его словам, во время проведения Чемпионата мира по футболу Нижегородскую область посетят более 3 тысяч британских болельщиков.

«Сегодня мы посмотрели все те объекты, которые готовятся к Чемпионату мира по футболу — 2018. И должны сказать, что всё это выглядит очень здорово!», — заявил Эндрю Ньюлэндс.

Одним из основных объектов для посещения был выбран «Стадион Нижний Новгород». При осмотре специальных помещений на территории стадиона Эндрю Ньюлэндса особенно заинтересовало обустройство медицинских кабинетов, расположенных в каждом секторе арены, а также специальные камеры, куда во время проведения матча будут направлять людей, совершивших правонарушения.

«Надеемся, что ничего экстраординарного не случится, но всё-таки нужно быть готовыми ко всему. Благодаря этому визиту мы узнали, кто сможет оказать помощь британским болельщикам, если они потеряют паспорт или миграционную карту. Хотелось бы, чтобы эти вопросы, если они будут возникать, решались максимально быстро», — отметил Первый секретарь Посольства Великобритании.

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева заверила гостей региона в том, что правительство Нижегородской области сделает все от него зависящее для проведения игр чемпионата на самом высоком уровне.

«Мы готовы к приёму болельщиков из любой страны, в том числе из Великобритании. Во встрече участвовали представители министерства внутренних дел, МЧС, которые ответили на конкретные вопросы британской делегации», — заявила Ольга Гусева.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе 24 июня сборная Англии сыграет со сборной Панамы.

Все новости региона
 Выкса запечатлела свою историю на люках
Программа «Развитие региональных команд» для управленцев высшего звена стар
В Удмуртии из-за взрывов на полигоне началась эвакуация жителей
Захарова ответила на заявление Госдепа США по Крымскому мосту
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Moody’s оценило сценарий развития антироссийских санкций
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту Партнершей Марины Африкантовой по передаче «Стиль за 90 секунд» будет актриса Леля Баранова из сериала «Улица»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь