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17:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Южные районы Воронежской области атаковали комары

Размножению гнуса способствовал большой разлив Дона и теплая погода.

В Павловском районе в этом году небывалое нашествие комаров. Кровопийцы стаями нападают на скотину и людей, как только те оказываются на улице. Жители района делятся в соцсетях фотографиями апокалипса.

Местные жители признаются, что обилие комаров и мошки — явление сезонное и обычное для этих мест. Комариной напасти они обязаны соседством с полноводным Доном, разливающимся после таяния снега. Но иногда погодные условия складываются особенно благоприятно для размножения гнуса. Как это случилось и в этом году. В апреле Дон вышел из берегов и затопил огромные площади. Постепенно вода уходила, но в низинах надолго задержались «болотца», ставшие прекрасными инкубаторами для выплода комаров. Благодаря резкому потеплению, вода в них хорошо прогрелась, личинки комаров развивались быстро и в огромных количествах.

Местная администрация перед сезоном проводила ежегодные обработки мест выплода комаров. Но эти меры оказались бессильны справиться с таким количеством насекомых. Не спасают от гнуса ни фумигаторы, ни репелленты.

— Комары, которые обитают в нашем регионе, не представляют угрозы для распространения инфекций и доставляют исключительно физические или моральные неудобства, — рассказали «Комсомолке» в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Но неудобства эти немалые. Сегодня жители Павловского района стараются без лишней надобности не выходить на улицу, в помещениях круглые сутки работают электрофумигаторы. От них у многих, особенно маленьких павловчан, развивается аллергия не меньше, чем от укусов самих комаров.

По словам специалистов, нашествие комаров продлится еще минимум две недели и пойдет на спад только тогда, когда установится сухая и жаркая погода.

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