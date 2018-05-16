«Они это сделали, мост реальный!» Впечатления украинца от поездки в Крым

Источник: РИА "Новости"

По украинскому паспорту

Петровский зря опасался, что у него возникнут проблемы при поездке по мосту из-за украинского гражданства.

«Проблем не было вообще никаких, никто никакие документы у меня не проверял», — делится впечатлениями автомобилист.

Он беспрепятственно проехал по крупнейшему в России и Европе мосту и оценил масштаб «стройки века».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Kx3kThl8kKA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Он не надувной, он реальный

Мост есть, он настоящий! Крупнейший инфраструктурный объект, в столь короткие сроки соединивший два берега Керченского пролива, поразил украинца.

«Ребята из Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги! Я снимал все на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну, а первое мое впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!», — отметил Петровский.

И самое главное, что он понял, — открытие моста разбило вдребезги все мифы, которыми украинская власть заботливо «кормила» своих граждан на протяжении двух лет.

«Сколько у нас было рассказов, что там сваи утопают в иле, что невозможно построить мост. Другие же говорили, что есть разлом коры, мост построить нельзя, поскольку он сразу развалится. Ребят, я только что проехал по мосту — он есть и качество отличное», — подчеркнул автомобилист.

В свою предыдущую поездку в Крым он уже успел оценить новый терминал аэропорта «Симферополь». Говорит — это объект по-настоящему международного уровня.

«Новый терминалище, огромный, красивый, мирового уровня. Поверьте, я знаю, о чем говорю, часто путешествую за границу. Вообще ни капельки не стыдно за этот аэропорт, уверен, что он сможет принимать любого гражданина любой страны — стыдно не будет», — поделился впечатлением украинец.

А на Украине только обещают

Новый аэропорт, мост, дороги — все, что обещали крымчанам, делают. К такому выводу пришел украинец. Это разительно отличает Россию от Украины. На его родине, говорит, обещаниями «кормят» регулярно, постепенно увеличивая «рацион» в период предвыборных кампаний. Однако пообещать — не значит сделать.

«В предвыборные кампании всегда что-то обещают, но по итогу ничего нового не делается. У нас в Николаеве вообще никаких крупных коммерческих построек и грандиозных проектов не было. Здесь, какие бы не были у вас мысли, иначе. Я с паспортом Украины провожу каждое лето в Крыму и никаких “отмазок” и проблем тут не было», — заявил Виктор Петровский.