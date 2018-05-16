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17:39 (мск), источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда четыре улицы останутся на день без воды

Компания «Концессии водоснабжения» ведет активные ремонтные работы на юге Волгограда. В частности, в Советском районе. Здесь уже провели замены на насосной станции, а теперь добрались до водопровода в поселке Водный.

Источник: Комсомольская правда

Старый трубопровод сильно обветшал, и вместо него здесь проложили новый водовод диаметром 160 миллиметров и длиной 1500 метров. Осталось его только подключить в общую систему. Эти работы запланированы на 17 мая. Но для этого придется снизить давление воды, и ряд потребителей временно останутся без водоснабжения.

Так, с 09.30 17 мая до часу ночи 18 мая временно ограничат подачу воды жителям четырех улиц поселка Водный:

— улица Водная.

— улица Орошаемая.

— улица Прибрежная.

— улица Школьная.

Полностью подачу воды перекрывать не будут. Но из-за низкого давления в эти часы возможно будут проблемы с поступлением воды в дома из-за повышенного расхода.

В «Концессии водоснабжения» обещают, что 17 мая потребителям будет организован подвоз воды в бочках.

Более детальную информацию можно уточнить по телефону круглосуточного контакт-центра 99−67−96.

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