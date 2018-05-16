Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили на предложение Киева считать Крымский мост «общим»
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
43-летняя Рудковская готовится родить дочку
Что нужно сделать в квартире перед отпуском?
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
"Мы это уже слышали": в РФ ответили Цимбалюку на слова о мосте
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киев: «Нас обходит газ и облетают самолеты, а у РФ Крымский мост»
Гордон о скором расколе Украины: Путин был прав
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
17:59 (мск), источник: 36on.ru

Воронежтеплосеть объяснила выросшие суммы в квитанциях за отопление

Пресс-служба МКП Воронежтеплосеть разъяснила ситуацию с резко возросшими суммами в квитанциях за отопление. Оказалось, что подобных обращений поступило в теплоснабжающую компанию большое количество.

Источник: РИА "Новости"

Из комментария следует, что жители напрасно подняли панику — ситуация не является экстраординарной и повторяется ежегодно.

— В связи с многочисленными обращениями потребителей по поводу платы за отопление в апреле, считаем необходимым пояснить следующее. Расчетный период платы за отопление не совпадает с календарным месяцем. Это связано с тем, что показания общедомовых приборов учета тепловой энергии, на основании которых производится расчет, снимаются в период с 17 по 18 число месяца. Так, расчетный период, по которому выставлена плата в квитанциях за март, равен 29 дням: с 18 февраля по 17 марта. Расчетный период, по которому выставлена плата в квитанциях за март, равен 33 дням: с 18 марта по 19 апреля, — пояснили в пресс-службе, — В случае, если собственники и пользователи помещений в многоквартирных и жилых домах не уверены в правильности начисленной платы за коммунальные ресурсы, они вправе обратиться за разъяснениями. По всем обращениям наших потребителей, связанных с корректностью начисления платы за отопление, проводится адресная проверка.

Тем не менее, читатели все равно не до конца понимают, почему же суммы выросли так резко. Более того, потребители возмущены тем, что не могут дозвониться в МКП Воронежтепллосеть по телефонам, указанным в квитанциях. По этому поводу пресс-служба поясняет, что телефон является многоканальным и, если линия занята — а, очевидно, что она сейчас регулярно занята из-за большого количества звонков возмущенных потребителей — абонент слышит в трубке длинные гудки. В организации рекомендуют воронежцам направлять свои жалобы на электронную почту, указанную на сайте организации.

Все новости региона
В Воронеже молодой парень познакомился с мужчиной, притворившись девушкой
В Удмуртии из-за взрывов на полигоне началась эвакуация жителей
Захарова ответила на заявление Госдепа США по Крымскому мосту
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Россия увеличила вложения в госдолг США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту Партнершей Марины Африкантовой по передаче «Стиль за 90 секунд» будет актриса Леля Баранова из сериала «Улица»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь