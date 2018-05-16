Воронежтеплосеть объяснила выросшие суммы в квитанциях за отопление

— В связи с многочисленными обращениями потребителей по поводу платы за отопление в апреле, считаем необходимым пояснить следующее. Расчетный период платы за отопление не совпадает с календарным месяцем. Это связано с тем, что показания общедомовых приборов учета тепловой энергии, на основании которых производится расчет, снимаются в период с 17 по 18 число месяца. Так, расчетный период, по которому выставлена плата в квитанциях за март, равен 29 дням: с 18 февраля по 17 марта. Расчетный период, по которому выставлена плата в квитанциях за март, равен 33 дням: с 18 марта по 19 апреля, — пояснили в пресс-службе, — В случае, если собственники и пользователи помещений в многоквартирных и жилых домах не уверены в правильности начисленной платы за коммунальные ресурсы, они вправе обратиться за разъяснениями. По всем обращениям наших потребителей, связанных с корректностью начисления платы за отопление, проводится адресная проверка.