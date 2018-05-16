Девять фактов о том, как долго мы живем

Это лишь некоторые интересные факты, полученные с помощью калькулятора продолжительности жизни Би-би-си, основанного на «Глобальном исследовании заболеваемости — 2016» Института показателей и оценки здоровья.

Данные по каждой из составных частей Соединенного Королевства — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — собирались отдельно.

1. Мы стали жить дольше

Средняя продолжительность жизни в мире выросла больше чем на семь лет с 1990 года — в среднем она росла на год каждые 3,5 года. Люди по всему миру живут дольше, в том числе благодаря снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в странах с высокими доходами и младенческой смертности в странах с низкими доходами. Повышение качества здравоохранения, улучшение санитарных условий и новые достижения медицины в лечении заболеваний также сыграли свою роль.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни тоже выросла на 6,3 года. Правда, ее рост замедляется.

2. Западные страны в лидерах по продолжительности жизни

Четырнадцать из топ-20 стран по продолжительности жизни — в Европе. Но первые места заняли страны Юго-Восточной Азии — Япония и Сингапур, где люди в среднем могут дожить до 84 лет.

Что касается Великобритании, Англия едва попала в топ-20 с результатом 81 год, Северная Ирландия и Уэльс, где люди могут дожить примерно до 80 лет, на 32-м и 34-м месте, а Шотландия занимает 42-е место из 198 стран с ожидаемой продолжительностью жизни 79 лет.

Россия занимает 126-е место.

3. В африканских странах — самая низкая продолжительность жизни

Все, кроме двух, из 20 стран с самой низкой продолжительностью жизни находятся в Африке.

Дети, рожденные в 2016 году в Лесото и Центральноафриканской Республике, где была гражданская война, могут в среднем дожить до 50 лет — на 34 года меньше, чем житель Японии.

В Афганистане десятки лет войн, засух и беззакония привели к тому, что эта страна — единственная из всех азиатских государств — оказалась в низу списка с продолжительностью жизни 58 лет.

4. Женщины живут дольше мужчин

Женщины живут дольше мужчин в 195 странах из 198, в среднем на шесть лет. В некоторых странах разница достигает 11 лет.

Как видно на графике ниже, многие страны с большой разницей в продолжительности жизни мужчин и женщин расположены в Восточной Европе, где сравнительно низкая продолжительность жизни мужчин обусловлена алкоголизмом и плохими условиями работы.

Есть лишь три страны, где мужчины живут дольше женщин — Республика Конго, Кувейт и Мавритания.

5. В Эфиопии продолжительность жизни выросла на 19 лет.

В 96% стран продолжительность жизни выросла с 1990 года.

Тогда жители 11 стран, по статистике, не могли рассчитывать дожить до 50 лет, а в 2016 году этот рубеж преодолели все страны.

Шесть из 10 стран, где продолжительность жизни выросла больше всего, расположены в Африке к югу от Сахары. В Эфиопии, которая к 1990 году еще не оправилась от голода, продолжительность жизни составляла тогда 47 лет. Дети, рожденные в 2016 году, могут прожить на 17 лет дольше, частично благодаря снижению числа респираторных инфекций и диарейных заболеваний, как ротавирус и холера.

6. В шести странах продолжительность жизни упала

Наряду со странами, где больше всего выросла продолжительность жизни, в странах к югу от Сахары также расположены четыре государства, где продолжительность жизни упала по сравнению с 1990 годом.

Самое большое падение продолжительности жизни было зафиксировано в Лесото, где, по оценкам ООН, каждый четвертый гражданин живет с ВИЧ. Это вторая страна в мире по распространенности ВИЧ.

Дети, рожденные в соседней ЮАР, могут дожить до 62 лет, что на два года меньше, чем их сограждане на 25 лет старше. В эти годы страна тяжело пострадала от эпидемии ВИЧ.

7. Разница в соседних странах

Разница в продолжительности жизни может быть локальной — в некоторых соседних странах она доходит до 20 лет.

Так, при пересечении границы из Китая в Афганистан средняя продолжительность жизни падает больше чем на 18 лет.

В государстве Мали, которое в течение многих десятилетий страдало от терроризма, а в этом десятилетии — и от гражданских беспорядков, жители могут рассчитывать прожить только до 62 лет. В соседнем Алжире граждане живут до 77 лет.

8. Война оказывает разрушительный эффект

В 2010 году Сирия была на 65-м месте по продолжительности жизни и входила в треть стран с наибольшей продолжительностью жизни. За годы безжалостной войны страна оказалась на 142-м месте по продолжительности жизни.

Во время пика геноцида в 1994 году в Руанде продолжительность жизни при рождении составляла там всего 11 лет.

9. Как и голод и природные катастрофы

В 1994—1998 годах Северная Корея страдала от разрушительного голода, который привел к падению средней продолжительности жизни на несколько лет — оно наблюдалось вплоть до начала 2000-х.

Больше 200 тысяч человек погибло во время землетрясения на Гаити. Впрочем, продолжительность жизни восстановилась год спустя.