Велосипедам разрешили проезд по Крымскому мосту

Но стоит учесть, что останавливаться на мосту не разрешено. И если велосипедист «возьмет паузу» на мосту, то он станет нарушителем дорожного движения.

Учитывая это, любителям велоспорта, стоит рассчитывать свои силы, зная, что протяженность моста 19 километров. На машине это расстояние можно преодолеть за 15 минут. Что до таких транспортных средств, как велосипед, то здесь время в пути может зависеть не только от водителя, но и от погодных условий. Например, сильного встречного ветра.