В Самаре завершается ремонт пр. К. Маркса от Гагарина до Третьего проезда

Фрезерование стартовало в начале этой недели, после чего дорожные рабочие приступили к устройству нового покрытия (толщина слоя — пять см). Оно обновится на площади более 9,5 тысяч кв. м. Чтобы обеспечить заданный темп работ, на участок вывели 30 единиц спецтехники, в том числе весь укладочный комплекс, самосвалы.

Работы выполняются в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Этот участок был взят в работу в числе первых ввиду своей инфраструктурной и социальной значимости. Дорога ведет к клиникам Самарского государственного медицинского университета, а также к Самарской городской детской клинической больнице № 1. Кроме того, на проспекте Карла Маркса в границах улицы Академика Солдатова, проезда Георгия Митирева и Московского шоссе расположится специализированный автопарк на время проведения в Самаре Чемпионата мира по футболу.

Всего в этом дорожно-строительном сезоне по федеральному проекту в Самаре приведут в порядок 45 км дорог местного значения. Специалисты отмечают, что ремонт позволит не только улучшить качество покрытия, но и повлиять на дорожную обстановку.

«На всю ширину проезжей части укладывается асфальтобетонная смесь, в составе которой щебень высокой прочности. Это обеспечивает более высокую устойчивость покрытия и там, где дорожные объекты еще не обновлялись комплексно, позволяет выдерживать нормативный гарантийный срок эксплуатации — два года», — пояснил заместитель директора МП «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Смесь поставляется бесперебойно с асфальтобетонного завода № 1, который находится в 15-ти километрах от объекта ремонта (в селе Преображенка). Нареканий к качеству материала у специалистов нет.

Основные работы производятся в ночную смену. Дорогу полностью не перекрывают.

«Машины Скорой помощи и другой спецтранспорт рабочие пропускают незамедлительно, поскольку этот участок — единственный подъездной путь к медучреждениям. Персонал подрядной организации находится возле всех барьерных ограждений, которые при необходимости временно убираются», — рассказал мастер дорожного участка подрядной организации ООО «НПФ «XXI век» Владимир Вечкин.

Стоимость обновления участка составляет около семи миллионов рублей — с учетом не только работ по фрезерованию, розливу битума и укладке асфальтобетона, но и по подъему колодцев на нужную высоту. То есть в результате они будут вровень с новым дорожным полотном. Подрядчик планирует справиться с основным объемом работ к 17 мая.