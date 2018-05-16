Бывший муж дочери Кобейна отобрал у нее гитару отца

Источник: AP 2018

Фрэнсис вышла замуж за Исайю Сильву в июне 2014 года, а в марте 2016-го девушка подала на развод. После этого гитара была в центре двухлетней «юридической битвы».

Сильва утверждает, что дочь Кобейна сама подарила ему инструмент. В прошлом году Фрэнсис подала иск в суд с требованием надавить на экс-супруга, чтобы тот вернул ценную вещь.