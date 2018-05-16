Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили на предложение Киева считать Крымский мост «общим»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Если ребенок подавился и задыхается: эти приемы спасают жизнь
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Хочу поблагодарить геев: реакция Сети на отказ Нетты ехать в РФ
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
32На Красной площади прошел Парад Победы
18:34 (мск), источник: Известия

Бывший муж дочери Кобейна отобрал у нее гитару отца

Бывший муж Фрэнсис Бин Кобейн, дочери гранж-музыканта Курта Кобейна, во время развода отобрал у нее гитару, с которой ее отец выступал на концерте MTV Unplugged Nirvana. Об этом пишет NME.

Источник: AP 2018

Фрэнсис вышла замуж за Исайю Сильву в июне 2014 года, а в марте 2016-го девушка подала на развод. После этого гитара была в центре двухлетней «юридической битвы».

Сильва утверждает, что дочь Кобейна сама подарила ему инструмент. В прошлом году Фрэнсис подала иск в суд с требованием надавить на экс-супруга, чтобы тот вернул ценную вещь.

16 мая стало известно, что родные Кобейна отстояли право не публиковать его посмертные фото.

 Удастся ли решить главную проблему отечественной оборонки
Что известно об обвинениях журналистов в госизмене на Украине
Медведев подтвердил планы создать офшоры в России
Захарова ответила на заявление Госдепа США по Крымскому мосту
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Российские компании и банки не попадут под действие контрсанкций
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь