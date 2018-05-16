Дожди и грозы ожидаются почти по всему Казахстану 17 мая

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на четверг, 17 мая, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2−4 градуса тепла, днём 10−12 тепла.

В Алматы переменная облачность, днём дождь. Температура ночью 9−11 градусов тепла, днём 22−24 тепла.

В Акмолинской области 17 мая переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 15−20 м/с, туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 9−14 тепла.

На территории Актюбинской области ясно, без осадков. Температура ночью 2−7 градусов тепла, днём 23−28 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, днём дождь. Температура ночью 8−13 градусов тепла, днём 21−26 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 13−18 градусов тепла, днём 27−32 тепла.

В Восточно-Казахстанской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 13−18 тепла.

В Жамбылской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, ветер 15−20, возможен град. Температура ночью 8−13 градусов тепла, днём 23−28 тепла.

В Западно-Казахстанской области 17 мая переменная облачность, днём дождь. Температура воздуха ночью 8−13 градусов тепла, днём 23−28 тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью дождь, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла, днём 9−14 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днём 12−17 тепла.

В Кызылординской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 11−16 градусов тепла, днём 25−30 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14−19 градусов тепла, днём 24−29 тепла.

В Павлодарской области пасмурно, ночью дождь со снегом, днём дождь, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 8−13 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днём 9−14 тепла.