Загрязнение воздуха повышает уровень преступности в городах

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Ухудшение качества воздуха провоцирует повышение уровня преступности в городах. К таким выводам пришли сразу несколько групп ученых. Новые исследования из США и Европы описывает онлайн-издание The Conversation.

Существуют научные доказательства того, как воздействует на здоровье человека высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе: повышается риск респираторных инфекций, сердечных заболеваний, инсульта, рака легких, а также деменции и болезни Альцгеймера.

В последнее время ученые начали находить все больше доказательств, что загрязненный воздух влияет не только на здоровье, но и на поведение.

Исследователи из трех американских университетов, Колумбийского, Мичиганского и Гарвардского, изучили связь загрязнения воздуха и преступности в 9360 городах США и высказали предположение о прямо пропорциональной зависимости между этими двумя факторами.

Доказывают они это тем, что загрязненный воздух повышает тревожность, что, в свою очередь, может спровоцировать неэтичное или преступное поведение. Исследователи отметили, что в городах с более высоким уровнем загрязнения воздуха уровень преступности выше.

Загрязнение воздуха не только портит здоровье людей, но и может загрязнить их нравственность. Ученые

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Выводы американских ученых подтверждают результаты недавнего исследования ученых Лондонской школы экономики и политических наук. Британские исследователи сравнили данные по произошедшим за два года 1,8 млн преступлений с данными о ежедневном загрязнении воздуха в районах Лондона (ученые использовали значения индекса качества воздуха, AQI) с учетом температуры, влажности и количества осадков, дней недели и времен года. Исследователи обнаружили, что повышение AQI на 10 пунктов увеличивало уровень преступности на 0,9% и в самых богатых, и в бедных районах Лондона.