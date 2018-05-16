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19:13 (мск), источник: Kazinform

Последствия крупного ЧП «ликвидировали» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Как врачи и спасатели будут помогать Алматы в случае возникновения ЧП, показали на крупномасштабных учениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По замыслу учений, в Алматы произошло крупномасштабное чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадали люди.

К месту условного ЧП были привлечены силы и средства управления здравоохранения Алматы, филиала «Центра медицины катастроф», Казавиаспаса, Службы «103» Алматы, Общества «Красный крест и полумесяц», волонтеры от Казахстанско-Российского медицинского университета, сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», а также в качестве наблюдателей медицинские работники стран Болгарии, Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана.







Пострадавшим на месте была оказана первая медицинская помощи бригадами «103» и ЦМК. Для транспортировки пострадавших из зоны ЧС, прибыл борт «Казавиаспас». Все пострадавшие были доставлены в стационары города, рассказали в пресс-службе алматинской станции скорой медицинской помощи





Основная цель прошедших на территории городской клинической больницы № 4 в рамках IX Генеральной ассамблеи национальной медицинской ассоциации учений «Медицина катастроф — 2018» — проверка готовности организаций здравоохранения города и их взаимодействие с силами филиала «ЦМК» и «Казавиаспас» в условиях массового поступления пострадавших в крупномасштабной чрезвычайной ситуации.

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