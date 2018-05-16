Последствия крупного ЧП «ликвидировали» в Алматы

К месту условного ЧП были привлечены силы и средства управления здравоохранения Алматы, филиала «Центра медицины катастроф», Казавиаспаса, Службы «103» Алматы, Общества «Красный крест и полумесяц», волонтеры от Казахстанско-Российского медицинского университета, сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», а также в качестве наблюдателей медицинские работники стран Болгарии, Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана.















Пострадавшим на месте была оказана первая медицинская помощи бригадами «103» и ЦМК. Для транспортировки пострадавших из зоны ЧС, прибыл борт «Казавиаспас». Все пострадавшие были доставлены в стационары города, рассказали в пресс-службе алматинской станции скорой медицинской помощи











Основная цель прошедших на территории городской клинической больницы № 4 в рамках IX Генеральной ассамблеи национальной медицинской ассоциации учений «Медицина катастроф — 2018» — проверка готовности организаций здравоохранения города и их взаимодействие с силами филиала «ЦМК» и «Казавиаспас» в условиях массового поступления пострадавших в крупномасштабной чрезвычайной ситуации.



