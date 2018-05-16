Башкирские медики установили, какие кости чаще всего ломают россияне

Сотрудники Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней и их коллеги из Гейдельбергского университета определили, с какими факторами связаны случаи переломов у россиян и какие кости жители нашей страны чаще всего ломают. Выяснилось, что переломы больше всего получают мужчины. Также они связаны с курением, проживанием в городе, крайне низким артериальным давлением и некоторыми другими физиологическими состояниями и характеристиками жизни. Научная статья о статистике переломов в России вышла в журнале Scientific Reports.

В рамках исследования социальные работники опросили 5397 жителей городской (Кировский район г. Уфы) и сельской (деревни Кармаскалинского района республики Башкортостан) местности. Все респонденты были старше 40 лет. Помимо этого, никаких ограничений на участие в опросе не было. Анкета включала 250 вопросов о социальном статусе и повседневной жизни респондентов: какое у них образование, уровень дохода в семье, условия проживания, рацион (много ли в нем мяса и овощей), наличие вредных привычек, уровень физической активности и установленные медицинские диагнозы — в частности, случались ли у них когда-либо переломы. У тех, кто заполнил анкету, медики измеряли артериальное давление, частоту сердечных сокращений, рост, массу тела, а также брали кровь на биохимический анализ.

Средний возраст опрошенных составил 59 лет, самому пожилому участнику исследования было 94. У 30,6 процентов респондентов в прошлом случались переломы. У мужчин они наблюдались почти в 1,7 раза чаще, чем у женщин, а у горожан — в полтора раза чаще, чем у жителей сельской местности. Подвижный отдых и курение также в полтора раза чаще встречались у перенесших переломы. Женщины в период менопаузы ломали кости более чем в 2 раза чаще, чем более молодые. Больше случаев переломов наблюдалось и у респондентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Особенно это касалось тех, у кого артериальное давление порой бывало настолько низким, что их приходилось госпитализировать: их переломы настигали в 2 раза чаще, чем остальных.

Если перелом затрагивал только одну кость, то это чаще всего были кости голени, руки и конкретно кисти. Тяжелые переломы у жителей Башкирии случаются в первую очередь в области позвоночника, крестца, черепа, костей таза и шейки бедра. К счастью, все они довольно редки: их встречаемость не превышает 0,6 процентов. Переломы сразу нескольких костей характерны для голени, позвоночника и бедра.