Башкирские медики установили, какие кости чаще всего ломают россияне
Больше всего от переломов страдают
Больше всего от переломов страдают
Сотрудники Уфимского
В рамках исследования социальные работники опросили 5397 жителей городской (Кировский район г. Уфы) и сельской (деревни Кармаскалинского района республики Башкортостан) местности. Все респонденты были старше 40 лет. Помимо этого, никаких ограничений на участие в опросе не было. Анкета включала 250 вопросов о социальном статусе и повседневной жизни респондентов: какое у них образование, уровень дохода в семье, условия проживания, рацион (много ли в нем мяса и овощей), наличие вредных привычек, уровень физической активности и установленные медицинские диагнозы — в частности, случались ли у них
Средний возраст опрошенных составил 59 лет, самому пожилому участнику исследования было 94. У 30,6 процентов респондентов в прошлом случались переломы. У мужчин они наблюдались почти в 1,7 раза чаще, чем у женщин, а у горожан — в полтора раза чаще, чем у жителей сельской местности. Подвижный отдых и курение также в полтора раза чаще встречались у перенесших переломы. Женщины в период менопаузы ломали кости более чем в 2 раза чаще, чем более молодые. Больше случаев переломов наблюдалось и у респондентов с заболеваниями
Если перелом затрагивал только одну кость, то это чаще всего были кости голени, руки и конкретно кисти. Тяжелые переломы у жителей Башкирии случаются в первую очередь в области позвоночника, крестца, черепа, костей таза и шейки бедра. К счастью, все они довольно редки: их встречаемость не превышает 0,6 процентов. Переломы сразу нескольких костей характерны для голени, позвоночника и бедра.
Несмотря на то, что анкетирование проводили только в одном субъекте Российской федерации, его можно считать достаточно объективным, так как Башкортостан — многонациональная республика. Среди ее жителей зарегистрированы представители 160 национальностей, из которых русские составляют 36,1 процентов населения, башкиры — 29,5 процента, татары — 25,4 процента.