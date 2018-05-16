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19:17 (мск), источник: Популярная механика

Студенты из Петербурга нашли способ сделать зубные коронки втрое дешевле

Студенты из СПбГУ работают над новым материалом — разновидностью керамики, которую легко перевести в жидкую фазу и использовать как чернила для 3D-принтера.

Источник: Популярная механика

«В стоматологической клинике красивая улыбка из виниров обходится в среднем в 300 тысяч рублей. Даже установка одной керамической коронки стоит около 20 тысяч рублей — это две третьих среднемесячной зарплаты россиянина. Мы придумали, как снизить цену в три раза, сохранив при этом качество», — рассказала РИА «новости» Екатерина Баранова, студентка СПбГУ.

Печать зубов, по замыслу авторов проекта, будет происходить на стереолитографическом (SLA) 3D-принтере. Во время работы машины фотополимерную смолу облучает лазер, из-за чего вещество для будущего протеза застывает. После заготовку нужно поместить в высокотемпературную печь, где полимер превратится в прочный керамический материал. Зуб формируется слой за слоем, а размеры изделия закладывают в трехмерную цифровую модель.

Планируется, что во время приема врач просканирует ротовую полость пациента специальным прибором, а затем компьютерная программа обработает эти данные. Следующий этап — печать на 3D-принтере сначала модели, а после и готового протеза.

«Сегодня наш состав проходит механические тесты и тесты на биосовместимость. Выглядит он как обычная прозрачная жидкость чуть гуще воды. В будущем придать зубу необходимый цвет мы сможем с помощью красителей или специальных покрытий для протезов», — объясняет Павел Тальянов, магистрант СПбГУ и один из создателей материала.

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