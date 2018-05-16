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19:29 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художница создает картины из пролитого кофе (фото)

Итальянская художница использует в своем творчестве необычные материалы.

Джулия Бернарделли, известная в Instagram под ником Bernulia, прославилась в Сети благодаря своей необычной технике рисования.

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Дело в том, что вместо красок Джулия использует различную еду и напитки. Чаще всего это рисунки из пролитого кофе. Девушка не вытирает тряпкой пролитые напитки, как сделали бы все остальные. Она берет ложку, зубочистку (или что ей еще попадется под руку), и делает из пятна красивые картины.

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Выглядит это лучше, чем звучит. Смотрите сами.

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Во время загрузки произошла ошибка.Рисунок из какао-порошка
Во время загрузки произошла ошибка.Творческий процесс
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