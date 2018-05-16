Художница создает картины из пролитого кофе (фото)
Итальянская художница использует в своем творчестве необычные материалы.
Итальянская художница использует в своем творчестве необычные материалы.
Джулия Бернарделли, известная в Instagram под ником Bernulia, прославилась в Сети благодаря своей необычной технике рисования.
Дело в том, что вместо красок Джулия использует различную еду и напитки. Чаще всего это рисунки из пролитого кофе. Девушка не вытирает тряпкой пролитые напитки, как сделали бы все остальные. Она берет ложку, зубочистку (или что ей еще попадется под руку), и делает из пятна красивые картины.
Выглядит это лучше, чем звучит. Смотрите сами.