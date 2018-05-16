Художница создает картины из пролитого кофе (фото)

Дело в том, что вместо красок Джулия использует различную еду и напитки. Чаще всего это рисунки из пролитого кофе. Девушка не вытирает тряпкой пролитые напитки, как сделали бы все остальные. Она берет ложку, зубочистку (или что ей еще попадется под руку), и делает из пятна красивые картины.