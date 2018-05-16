Лукашенко с сыном примерили в Таджикистане богатые чапаны

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Николай сфотографировались в Таджикистане с главой страны Эмомали Рахмоном в традиционных мужских таджикских нарядах — чапанах.

Лукашенко посещал Таджикистан с официальным визитом 15 и 16 мая, куда отправился из Сочи, где принимал участие в саммите глав государств — членов Евразийского экономического союза.

В среду Лукашенко с сыном Николаем посетили загородную резиденцию Рахмона, расположенную в Варзобском районе вблизи столицы Душанбе.

Там для гостей из Беларуси был организован неофициальный обед, Рахмон провел небольшую экскурсию по резиденции.

После неофициальных мероприятий белорусский президент с сыном и главой Таджикистана сфотографировались в национальной мужской таджикской одежде — чапане.