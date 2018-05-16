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19:46 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко с сыном примерили в Таджикистане богатые чапаны

Белорусский президент посетил загородную резиденцию Рахмона, где провели неофициальный обед.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Николай сфотографировались в Таджикистане с главой страны Эмомали Рахмоном в традиционных мужских таджикских нарядах — чапанах.

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Лукашенко посещал Таджикистан с официальным визитом 15 и 16 мая, куда отправился из Сочи, где принимал участие в саммите глав государств — членов Евразийского экономического союза.

В среду Лукашенко с сыном Николаем посетили загородную резиденцию Рахмона, расположенную в Варзобском районе вблизи столицы Душанбе.

Там для гостей из Беларуси был организован неофициальный обед, Рахмон провел небольшую экскурсию по резиденции.

После неофициальных мероприятий белорусский президент с сыном и главой Таджикистана сфотографировались в национальной мужской таджикской одежде — чапане.

Чапан — это стеганый халат, популярный в странах среднеазиатского региона. Он не имеет пуговиц и воротника, одна пола нахлестывается на другую. Чапаны для торжественных случаев изготавливаются из бархата и шелка, а также богато украшаются вышивкой серебряной и золотой нитью.

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