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20:31 (мск), источник: Nur.kz

Жители Талдыкоргана устроили «ямочный» протест

Жители города Талдыкорган вышли на протест, усевшись в дорожные ямы. Горожане недовольны прокладкой газопровода, сообщает КТК.

Источник: Nur.kz

По словам жителей улиц Байсеиитовой и Курманова, подрядчики оставляют после себя разбитые дороги и неправильно выкладывают тротуары, из-за которых порой невозможно открыть двери. Сообщается, что горожане недовольны, что ремонтные работы ведутся непродуманно. Например, подрядчики начали ремонт дороги, не закончив прокладку газопровода.

Представитель подрядной организации успокоил жителей и заверил, что квалифицированные работники знают, что делают и обычные граждане не разбираются в технологиях строительства. Стоит отметить, что на строительство газопровода из местного бюджета выделено 23 миллиарда тенге.

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