Жители Талдыкоргана устроили «ямочный» протест

По словам жителей улиц Байсеиитовой и Курманова, подрядчики оставляют после себя разбитые дороги и неправильно выкладывают тротуары, из-за которых порой невозможно открыть двери. Сообщается, что горожане недовольны, что ремонтные работы ведутся непродуманно. Например, подрядчики начали ремонт дороги, не закончив прокладку газопровода.