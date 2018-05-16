Жители Талдыкоргана устроили «ямочный» протест
Жители города Талдыкорган вышли на протест, усевшись в дорожные ямы. Горожане недовольны прокладкой газопровода, сообщает КТК.
Жители города Талдыкорган вышли на протест, усевшись в дорожные ямы. Горожане недовольны прокладкой газопровода, сообщает КТК.
По словам жителей улиц Байсеиитовой и Курманова, подрядчики оставляют после себя разбитые дороги и неправильно выкладывают тротуары,
Представитель подрядной организации успокоил жителей и заверил, что квалифицированные работники знают, что делают и обычные граждане не разбираются в технологиях строительства. Стоит отметить, что на строительство газопровода из местного бюджета выделено 23 миллиарда тенге.