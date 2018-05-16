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20:06 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Сестры устроили двойную свадьбу и медовый месяц

Правда, жить они предпочитают по отдельности.

32-летняя София Расселл и 27-летняя Челси Шеррард — родные сестры из австралийского города Аделаида. Они всегда были неразлучны и потому, когда встретили своих любимых мужчин, даже не сомневались, что поженятся в один день. Так и случилось.

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Первой замуж позвали старшую сестру Софию. Ее жених, 31-летний пилот Джефф Ченг, сделал предложение девушке во время романтического ужина. Спустя 15 месяцев, на ответственный шаг решился и бойфренд младшей сестры, Джеймс Шеррард. Тогда сестры и начали планировать двойную свадьбу.

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Благодаря тому, что родственники и друзья у невест были общие, на торжественном событии удалось неплохо сэкономить — всего они заплатили около 26 тысяч долларов.

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Примечательно, что и медовый месяц у пар получился общий: они вчетвером отправились в двухнедельное путешествие в Таиланд. Правда, жить они решили все-таки по-отдельности и сняли две соседние виллы.

В интервью журналистам обе сестры признались, что очень близки с самого детства и всегда мечтали сыграть двойную свадьбу. К счастью, их мужья не были против такой затеи.

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