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17:23 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Йога закончилась жестким приземлением

Что делать в случае получения травмы в фитнес-центре.

Москвичка требует от фитнес-центра World Class 9 млн руб. — это компенсация за травму, полученную во время тренировки. Инцидент произошёл ещё в июне прошлого года на уроке по антигравити йоге. Сотрудники центра не оказали пострадавшей первую помощь, а теперь World Class не готов выплачивать компенсацию. Кто виноват в этой ситуации, разбирались Иван Корякин и Александр Ляпин.

Антигравити йога — это почти как классическая, только в специальном гамаке, который крепится к потолку. Больше напоминает гимнастику, нежели индийские практики. В многочисленных видеоуроках инструкторы подчеркивают: занятие опасное. Приходится много висеть вниз головой — такое едва ли подойдет людям со слабым вестибулярным аппаратом. Расстояние до пола — около метра, а на самом гамаке никаких ручек нет: из него довольно легко выпасть и получить травму. В истории москвички Олеси все было еще хуже — сорвалось само полотно. Потерпевшая упала и повредила спину и обе руки: «При посещении очередного занятия по антигравити йоге, которое проходило в мини-группе, один конец полотна, на котором я в тот момент находилась, развязался, и я упала с высоты более одного метра на пол. На полу никаких матов не находилось, это твердая поверхность. Получила многочисленные травмы. Инструктор не знал, что делать. Через какое-то время я заметила, что у меня очень сильно опухла рука, и за целый час моего нахождения после падения в этом помещении никто не спустился — ни менеджер, ни управляющий клуба. Когда приехала скорая помощь, они поняли, что даже не могут спустить носилки на подвальный этаж, где происходили занятия. Сотрудникам скорой помощи пришлось просто вколоть мне обезболивающее, взять меня под руки, и я, уже опираясь на собственные ноги, сама поднималась по лестнице с адской болью».

Врачи подозревали, что Олеся сломала обе руки и крестец. В итоге — перелом правой руки (она за год так и не восстановилась), многочисленные ушибы. В рамках лечения спины потерпевшая проходит ежемесячную терапию. Реабилитация должна занять три-четыре года, говорят медики. Все это стоит денег: по расчетам Олеси и ее адвоката — 9 млн руб. В фитнес-центре World Class с позицией потерпевшей, которая требует компенсацию, не согласны. Как объяснила компания в письменном комментарии «Коммерсантъ FM», со своей стороны фирма выполнила все необходимые процедуры. Фитнес-центр сообщил о произошедшем в страховую компанию, а также уведомил клиента, что тот должен предоставить в страховую документы, связанные со страховым случаем.

Адвокат потерпевшей Марат Аманлиев заявил, что будет добиваться не только возмещения ущерба, но и проверки фитнес-центра Генпрокуратурой: «Деньги вернули только за карту, и то только часть. У нас исковое заявление, размер его составляет 9 млн руб., оно складывается из морального вреда и компенсации тех затрат, которые Олеся понесла в момент лечения — МРТ, лекарства, консультации. И есть определенный расчет сопроводительного лечения, он составляет порядка 3,5 млн руб. Все мы будем взыскивать с World Class по причине того, что она не сама выпала из гамака, а он упал. И мы готовим дополнительное обращение в надзорные и контрольные органы на предмет проверки пожарной безопасности. В БТИ, в Генпрокуратуру будем обращаться, поскольку мне известно, что в World Class есть еще антигравити йога для детей — я не хотел бы, чтобы такие вещи еще и с детьми происходили».

В подобных случаях юристы советуют сразу же фотографировать обстановку: важно будет доказать, что к травме в фитнес-клубе привели не действия клиента, а, например, неисправность оборудования. Если болевой шок не позволяет фотографировать, стоит попросить сделать это окружающих, а следом — вызвать скорую. Не будет лишним и заявление в полицию.

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