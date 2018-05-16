В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КамАЗа из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя его поездку по Крымскому мосту, говорил, что президент имеет права на управление грузовым автомобилем, которые он получил около 20 лет назад. В ответ на просьбу прокомментировать данные, что президент якобы не был пристегнут во время езды на КамАЗе, Песков заявил, что не видел, был ли Путин пристегнут ремнем безопасности.
Президент не нарушил правил дорожной безопасности, поскольку в это время эта дорога еще не была дорогой общего пользования. На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Поток автотранспорта запущен 16 мая.