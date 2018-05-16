Число бедных россиян сократилось

Источник: AP 2018

В марте 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума. С 1 мая минимальный размер оплаты труда составляет 11163 рубля. По подсчетам Минтруда, для повышения минимальной зарплаты потребуется около 40 миллиардов рублей.

В декабре 2017 года председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что более 20 миллионов россиян имеют доход ниже прожиточного минимума и живут за чертой бедности.