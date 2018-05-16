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20:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Число бедных россиян сократилось

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году снизилось на 200 тысяч и достигло 19,3 миллиона человек, что составляет 13 процентов всего населения страны, подсчитали в Росстате.

Источник: AP 2018
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В марте 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума. С 1 мая минимальный размер оплаты труда составляет 11163 рубля. По подсчетам Минтруда, для повышения минимальной зарплаты потребуется около 40 миллиардов рублей.

В декабре 2017 года председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что более 20 миллионов россиян имеют доход ниже прожиточного минимума и живут за чертой бедности.

По данным Росстата, реальные доходы россиян в прошлом году снизились на 1,7 процента в годовом выражении. Это был четвертый год падения: в 2014—2016 годах доходы упали на 0,7, 3,2 и 5,8 процента соответственно.

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