Школьница из Беларуси победила в конкурсе рисунков в Париже

Всего жюри международного конкурса детских рисунков «Нарисуй мне Мир» выбрало 53 победителя. В их числе оказались две конкурсантки из Беларуси: 14-летняя Дарья Киватыцкая из Березы (она не смогла принять участие в церемонии награждения) и Виктории Андрейчик. Поездку на награждение спонсировал Белгазпромбанк.

Виктории Андрейчик 11 лет, она живет в поселке Смиловичи. Жюри оценило идею ее рисунка, эта работа попала на выставку вместе с работами других победителей в Люксембургский дворец, пишет «Вечерний Бобруйск».