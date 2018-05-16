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21:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьница из Беларуси победила в конкурсе рисунков в Париже

В международном конкурсе принимали участие представители 29 стран.

Всего жюри международного конкурса детских рисунков «Нарисуй мне Мир» выбрало 53 победителя. В их числе оказались две конкурсантки из Беларуси: 14-летняя Дарья Киватыцкая из Березы (она не смогла принять участие в церемонии награждения) и Виктории Андрейчик. Поездку на награждение спонсировал Белгазпромбанк.

Виктории Андрейчик 11 лет, она живет в поселке Смиловичи. Жюри оценило идею ее рисунка, эта работа попала на выставку вместе с работами других победителей в Люксембургский дворец, пишет «Вечерний Бобруйск».

На рисунке изображен василек. Лепестки цветка выступают в роли платьев девушек разных национальностей. Между лепестками — флаги шести государств. Стебель и листья разрисованы в цвета белорусского флага.

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