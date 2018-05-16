Глава Гознака рассказал о возможном изменении дизайна купюр

Источник: Российская газета

Аркадий Владимирович, Гознак к чемпионату мира по футболу готовит новые памятные банкноты. Какого номинала?

Аркадий Трачук: Это будут банкноты достоинством 100 рублей. Конкретной даты выхода купюр в обращение назвать не могу, это определит Банк России. Можно предположить, это произойдет до открытия чемпионата.

Известно, в каком количестве будет выпущена банкнота?

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Аркадий Трачук: О том, в каком количестве будет выпущена сувенирная сторублевка, будет объявлено на презентации банкноты, которая ожидается уже в конце мая. Памятные банкноты изготавливают по особенным принципам. Их тираж заранее ограничен, и, как правило, он относительно небольшой.

Купюры в 200 и 2000 рублей оказались настолько популярны и редки в наших кошельках, что иногда используются в качестве сувениров. Не грозит ли нам дефицит новых денег?

Аркадий Трачук: Редкость новых банкнот объясняется просто — их пока еще не так много напечатано по сравнению со старыми номиналами. Пройдет время, их будет все больше, и они будут постепенно заменять те банкноты, которые сегодня находятся в обращении. Будет чуть меньше пятитысячных купюр, чуть больше — двухтысячных. Это нормальный и естественный ход вещей.

Не планируется ли в новом стиле обновить и весь ряд?

Аркадий Трачук: Рано или поздно это произойдет. Дизайн является таким же защитным элементом банкноты, как и другие.

Поэтому дизайн приходится периодически обновлять.

Вполне вероятно, что при обновлении дизайна старых номиналов будет учитываться стилистика банкнот 200 и 2000 рублей.

Насколько часто обновляются банкноты?

Аркадий Трачук: Защитный комплекс обновляется не реже чем раз в пять лет. Дизайн, конечно, более консервативен.

Нынешний используется уже достаточно давно, сегодняшним банкнотам с «городской серией» уже больше 20 лет, первые из них появились в обращении в 1995 году. Понятно, уже назревают изменения дизайна. Другое дело, это будет происходить в плановом порядке, по мере готовности новых вариантов оформления, новых защитных элементов.

Окончательное решение по выпуску, изменению дизайна и всему остальному — за Банком России. И именно он будет информировать об этом.

Доверяй, но проверяй!

А можно изготовить купюру, которую подделать нельзя?

Аркадий Трачук: Такой задачи перед нами и не стоит. Купюры подделывают настолько тщательно, насколько их будут проверять.

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Например, если подделку будут использовать в неподготовленной рознице — это рынки, небольшие магазины, то будут стараться подделать то, на что в таких условиях будут больше всего обращать внимание: водяные знаки, изменяющие цвет или изображение защитные признаки, другие яркие визуальные элементы. С другой стороны, если такую фальшивую банкноту планируется загрузить в банкомат, то подделывать будут уже другие, машиночитаемые признаки, то есть те, которые проверяет приемное устройство этого банкомата.

Наша задача заключается в том, чтобы сделать защиту как можно более комплексной. Даже если предположить, что поддельная банкнота на каком-то этапе все же будет принята, она будет легко отсеяна на следующем шаге и таким образом не нанесет существенного ущерба.

При этом мы должны стремиться к тому, чтобы даже самый неподготовленный человек, беря поддельную банкноту в руки, мог усомниться в ее подлинности. К слову, ему в этом может помочь разработанное нами приложение «Банкноты 2017», которое позволяет проверять новые банкноты 200 и 2000 рублей.

А можно будет проверить купюры других номиналов?

Аркадий Трачук: Работа в этом направлении идет. Здесь есть много нюансов. Например, есть решения, которые мы могли бы реализовать на достаточно мощных мобильных устройствах, однако они недостаточно эффективны на бюджетных смартфонах. Но выпускать продукт, который функционирует только на топовых моделях, неправильно.

Мы запустили программу в январе 2018 года. Полгода нам точно понадобится для сбора статистики и анализа. Еще какое-то время уйдет на доработку. Я бы предположил, что речь идет о ближайшем годе. К слову, на сегодня приложение скачали более 4,5 миллиона раз.

Электронный рубль

Как вы считаете, скоро ли наступит то время, когда и стандартные деньги будут заменены электронным эквивалентом? И наступит ли?

Аркадий Трачук: История неоднозначная. Например, тем же монетам уже несколько тысяч лет. В свою очередь, электронные средства платежа только появляются, им еще предстоит доказать свою эффективность, обоснованность и надежность.

На мой взгляд, коренным переломом будет решение Центрального банка выпускать деньги в электронной форме — от своего имени и как свое обязательство. Когда и если это произойдет, тогда можно будет говорить, что наряду с банкнотами и монетами появится равное по силе платежное средство, которое может в перспективе в значительной мере заменить существующие платежные средства.

С другой стороны, мы понимаем, что, несмотря на все развитие технических средств, у электронных средств платежа есть зависимость от инфраструктуры. А она, как и все, что создано людьми, имеет свойство ломаться, особенно сильно это проявляется в чрезвычайных ситуациях. И весь опыт функционирования государственных институтов во время различных природных или техногенных катастроф показывает, что без наличных денег никак не обойтись.

Я не очень верю, что они в разумной временной перспективе могут быть полностью заменены безналичными инструментами. Об этом же свидетельствует статистика: количество наличных денег в обращении в мире, наоборот, растет, ежегодно увеличиваясь на 2−5 процентов.

Отчеканить на память

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Какие памятные монеты готовятся к выпуску?

Аркадий Трачук: Прежде всего хочу упомянуть новую памятную монету, посвященную 200-летию Гознака. Мы отмечаем юбилей компании в сентябре.

А как происходит выход памятной монеты в свет? С чего он начинается?

Аркадий Трачук: Банк России формирует перспективный план выпуска монет. В рамках этого плана мы разрабатываем дизайны. Наш центр разрабатывает не только «картинку», но и концепцию дизайна, сопровождая ее обоснованием сделанного выбора, а также исторической справкой.

Далее все это отправляется в Банк России, где есть специальная комиссия, которая предварительно рассматривает предложенные варианты дизайнов, при необходимости внося свои корректировки. Окончательно дизайны и характеристики монет утверждает совет директоров Банка России.

Потом изготавливается готовый образец, который снова утверждается регулятором. После этого мы уже приступаем к чеканке монеты.