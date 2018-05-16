Жители Одинцово пожаловались на запах с мусоросортировочной станции

«Были обращения (с жалобой на неприятный запах), какие-то обращения поступали от собственника соседнего предприятия. Там станция сортировки. В связи с тем, что сейчас сложная ситуация с полигонами, у них там накапливается мусор. При получении жалоб граждан или предприятий нами было направлено обращение в надзорный орган, чтобы они провели проверку и оштрафовали собственника», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.