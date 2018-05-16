Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
43-летняя Рудковская готовится родить дочку
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
"Прохлопали Крым, теперь гадаете?": в Рунете ответили офицеру ЦРУ
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12Путин открыл движение на Крымском мосту
21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Лепсу запретили петь в Израиле

Певцу Григорию Лепсу отказали во въезде в Израиль. Как рассказала депутат кнессета Юлия Малиновская, 17 сопровождающих певца музыкантов и технических работников получили разрешения на въезд безо всяких проблем. «Единственный кого неожиданно “завернули” — сам Лепс», — уточнила она.

Источник: РИА "Новости"

Певцу Григорию Лепсу отказали во въезде в Израиль. Об этом в своем Facebook написала депутат кнессета Юлия Малиновская.

Я не могу объяснить тот поразительный факт, что полиция теперь занимается вопросом въезда в Израиль популярного российского певца. Ко мне обратился шокированный организатор концертного тура Лепса. Он рассказал, что 17 сопровождающих музыкантов и технических работников получили разрешения на въезд безо всяких проблем. Единственный кого неожиданно «завернули» — сам Лепс.
Юлия Малиновская
депутат кнессета

Она уточнила, что на концерт Лепса было продано более трех тысяч билетов.

В 2013 году Лепсу запретили въезд в США. Американские власти подозревали его в связях с восточноевропейской мафией и перевозке денег для нее. Сам артист назвал обвинения Вашингтона абсурдными.

В 2016 году Лепсу, исполнившему композицию «Я уеду жить в Лондон», отказались выдать британскую визу. Он рассказал, что его документы «рассматривали 120 дней и в итоге завернули без объяснения причин».

 Россиянам подготовили новый налог
В Кремле объяснили инцидент с ветераном и охраной Путина
Захарова ответила на заявление Госдепа США по Крымскому мосту
В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь