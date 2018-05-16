Лепсу запретили петь в Израиле

Источник: РИА "Новости"

Певцу Григорию Лепсу отказали во въезде в Израиль. Об этом в своем Facebook написала депутат кнессета Юлия Малиновская.

Я не могу объяснить тот поразительный факт, что полиция теперь занимается вопросом въезда в Израиль популярного российского певца. Ко мне обратился шокированный организатор концертного тура Лепса. Он рассказал, что 17 сопровождающих музыкантов и технических работников получили разрешения на въезд безо всяких проблем. Единственный кого неожиданно «завернули» — сам Лепс. Юлия Малиновская депутат кнессета

Она уточнила, что на концерт Лепса было продано более трех тысяч билетов.

В 2013 году Лепсу запретили въезд в США. Американские власти подозревали его в связях с восточноевропейской мафией и перевозке денег для нее. Сам артист назвал обвинения Вашингтона абсурдными.