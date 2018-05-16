Начинается священный месяц Рамазан

Источник: Kazinform

Духовное управление мусульман Казахстана сообщало, что Рамазан начнется 17 мая, а завершится 14 июня.

На сайте ДУМК также уточняется, что необходимо прекратить прием пищи за 10 минут до наступления рассвета. Разговение начинается с началом времени вечернего намаза.

Мусульмане в эти дни должны проводить время в молитвах и стремиться совершать добрые дела, помогая неимущим и больным.

По единогласному решению членов Президиума ДУМК, размер фитр-садака (пожертвование) на этот год составляет 300 тенге.

Фитр-садака дается со дня начала Рамадан до праздничного намаза Ораза Байрам.