Начинается священный месяц Рамазан
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Начало священного месяца Рамазан и поста Ораза в 2018 году приходится на ночь с 16 на 17 мая. Дата объявлена решением Духовного управления мусульман Казахстана, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Начало священного месяца Рамазан и поста Ораза в 2018 году приходится на ночь с 16 на 17 мая. Дата объявлена решением Духовного управления мусульман Казахстана, передает МИА «Казинформ».
Духовное управление мусульман Казахстана сообщало, что Рамазан начнется 17 мая, а завершится 14 июня.
На сайте ДУМК также уточняется, что необходимо прекратить прием пищи за 10 минут до наступления рассвета. Разговение начинается с началом времени вечернего намаза.
Мусульмане в эти дни должны проводить время в молитвах и стремиться совершать добрые дела, помогая неимущим и больным.
По единогласному решению членов Президиума ДУМК, размер
ДУМК опубликовал расписание времени намаза для всех городов и поселений Казахстана, который можно скачать здесь. В таблице ниже приведено расписание для Астаны.