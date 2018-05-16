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22:18 (мск), источник: Kazinform

Начинается священный месяц Рамазан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Начало священного месяца Рамазан и поста Ораза в 2018 году приходится на ночь с 16 на 17 мая. Дата объявлена решением Духовного управления мусульман Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Духовное управление мусульман Казахстана сообщало, что Рамазан начнется 17 мая, а завершится 14 июня.

На сайте ДУМК также уточняется, что необходимо прекратить прием пищи за 10 минут до наступления рассвета. Разговение начинается с началом времени вечернего намаза.

Мусульмане в эти дни должны проводить время в молитвах и стремиться совершать добрые дела, помогая неимущим и больным.

По единогласному решению членов Президиума ДУМК, размер фитр-садака (пожертвование) на этот год составляет 300 тенге.

Фитр-садака дается со дня начала Рамадан до праздничного намаза Ораза Байрам.

ДУМК опубликовал расписание времени намаза для всех городов и поселений Казахстана, который можно скачать здесь. В таблице ниже приведено расписание для Астаны.

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