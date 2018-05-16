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22:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Роза Рымбаева рассказала, почему не вышла повторно замуж

Что народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева думает о межнациональных браках и почему она начала выступать на тоях?

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. Казахстанская певица Роза Рымбаева в откровенном интервью рассказала, почему не вышла повторно замуж после смерти супруга Таскына Окапова.

Рымбаева заявила, что никогда не искала потенциального партнера за рубежом и высказалась о межнациональных браках.

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«Я не могу такое представить. В отношениях человек должен меня на 100% понимать и принимать. И в межнациональном союзе этого не будет. Или я тогда должна буду отойти на второй план и служить нашей семейной жизни. А я к такому не готова», — сказала она в беседе с Esquire Kazakhstan.

Рымбаева поделилась, что воспоминаний о счастливой жизни с Таскыном Окаповым ей хватит до конца жизни.

«Знаете, насчет мужчины, которого нет рядом со мной, я особо не переживаю. С кем бы я ни встречалась, я обязательно начинала сравнивать. Я ничего не ждала. Бывает, в общей компании появлялся интересный человек, мы начинали общаться, дружить, но когда я замечала, что он все-таки не тянет на тот уровень, я оставалась с ним просто другом», — добавила она.

По словам певицы, на начальном этапе общения с Таскыном Окаповым она не задумывалась о замужестве и рождении детей, а «просто хотела быть с ним». Молодожены позже получили квартиру от Динмухамеда Кунаева, первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР.

В интервью Роза Рымбаева отметила, что сейчас пишется сценарий для фильма о жизни и творчестве певицы. Работа над кинолентой может начаться, если «решится вопрос с финансами».

Певица также рассказала об отношении к современной эстраде и выступлениях на тоях.

«Тои в моей жизни появились очень поздно. В 90-х годах. Вообще, у казахских эстрадных музыкантов не было принято зарабатывать на тоях. Скажу больше: это для нас считалось позором. И вот когда рухнул Союз, связи нарушились, работы не было, тогда появились бизнесмены, которые открывали компании, банки, и мы начали ездить по тоям и корпоративам», — сказала она.

По словам певицы, некоторые молодые артисты получают за такие выступления в несколько раз больше, чем Рымбаева.

Напомним, примадонна казахстанской эстрады возглавила рейтинг самых дорогих выступлений на новогодних корпоративах от Sputnik Казахстан.

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