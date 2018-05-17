Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Стеша Маликова показала снимок с подросшим братом
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Что нужно сделать в квартире перед отпуском?
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
13:40 (мск), источник: Аргументы и факты

Жиртрест, который лопнул. ВОЗ предлагает запретить транcжиры во всем мире

Всемирная организация здравоохранения выступила с инициативой, которая особенно актуальна для России.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает все страны полностью отказаться от трансжиров промышленного производства к 2023 году. По данным организации, ежегодно от них погибает 500 000 человек в мире.

Для России это особенно актуально. Если США и ряд стран Европы отказались от этих особо опасных жиров, то у нас их продолжают использовать. С 1 января этого года в России были приняты первые меры по снижению трансжиров в масложировой продукции. В них должно быть не больше 2% этих жиров. Такие меры тогда соответствовали рекомендациям ВОЗ и применялись во многих странах мира. Но как показывает опыт, их явно недостаточно.

Особая беда в том, что сегодня производители запросто могут использовать трансжиры в изготовлении своих продуктов. И сколько они их будут туда вкладывать, нам знать не дано. В России нет маркировки, предупреждающей о количестве трансжиров в продукте, нет и «народных» методов их выявления, это возможно сделать только в сертифицированной лаборатории. О наличии их в продукте могут свидетельствовать в составе такие компоненты как «частично гидрогенизированные масла», «отвержденные масла» и т. п. вещества.

Подтверждает это и глава Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Олег Медведев: «В настоящее время покупателю самому сложно отличить есть, например, в печенье трансжиры, или нет. И тем более нам не дают знать, сколько именно их содержатся. Поэтому многие страны принимают программы полного отказа от трансжиров. Их производство — устаревшая технология, которая к тому же очень вредна для здоровья. Всемирная организация здравоохранения не случайно давно выступает за полный отказ от трансжиров, разработанная ими программа и привлечение внимание к этой проблеме должны ускорить ее решение, в том числе и в России.

Откуда они берутся, и какими бывают.

Промышленные трансжиры образуются при гидрогенизации. Это процесс, при котором из жидкого растительного масла получают твердое. Такие твердые жиры хорошо подходят для рецептуры массы продуктов, стоящих на полках магазинов. Многие маргарины и кулинарные масла, хлеб, выпечка, кондитерские изделия, почти все полуфабрикаты и огромное количество других продуктов могут содержать трансжиры.

Производить их научились в начале 20 века, но особенно популярными они стали в 1950—1970-е годы, когда маргарины с ними рекламировали как полезную замену сливочному маслу и другим животным жирам, которые обозвали вредными. Но этот жирный пузырь лопнул в 1990-е гг, когда однозначно доказали их вред. Питание с высоким содержанием трансжиров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, а смертность — на 28%. При отказе от них риск существенно снижается. Это наглядно подтвердилось в Дании — первой стране, где в 2003 году законодательно ограничили потребление трансжиров промышленного производства. Потом их запретили в США и семи других странах Европы.

«Запрет использования трансжиров в Нью-Йорке позволил снизить количество сердечных приступов, — утверждает бывший мэр Нью-Йорка, известный миллиардер и глобальный посланник ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями Майкл Блумберг. — При этом вкус продуктов не пострадал, а стоимость не изменилась. Отказ от их применения по всему миру спасет миллионы жизней».

Но производители трансжиров продолжают защищаться, бросая тень, на так называемые природные трансжиры естественного происхождения, утверждая, что они тоже вредны. Они есть в мясе и молоке коров, коз, овец и прочих жвачных животных. На самом деле, это совсем другие трансжиры, в их основе лежат совсем иные жирные кислоты. Много данных, что они даже полезны. И никто их запрещать не собирается.

Война на шести фронтах.

ВОЗ разработала план по отказу от промышленных трансжиров, который по устоявшейся привычке обозначили говорящим словом Replace — «замена». Он подразумевает шесть направлений действия, зашифрованных первыми буквами этого слова, и реализовать его нужно к 2023 году. Вот основные шесть его составляющих:

Review — изучение источников промышленно производимых трансжиров в рационе людей, и анализ текущей ситуации с точки зрения необходимых изменений в политике;воз.

Promote — пропаганда замены промышленных трансжиров на более полезные для здоровья жиры и растительные масла;.

Legislate — законодательные действия — разработка и внедрение законов и нормативных актов, способствующих отказу от трансжиров промышленного производства;.

Assess — оценка, контроль и мониторинг содержания трансжиров в пищевой продукции и их потребления населением;.

Create awareness — повышение осведомленности политиков, производителей, поставщиков и населения о негативном влиянии трансжиров на здоровье;.

Enforce — контроль и обеспечение соблюдения нормативных актов и инструкций, касающихся трансжиров.

Что будет?

Не стоит недооценивать подобные решения ВОЗ. С одной стороны они не являются обязательными к исполнению — это лишь рекомендации для стран, входящих в эту международную организацию. Но с другой, как показывает опыт, такие постановления реально подталкивают проблему к решению. Они выбивают козыри из рук лоббистов и производителей трнасжиров. И у них появляются стимулы перестраивать свое производство на более безопасную продукцию.

Какие напитки не стоит пить в жару?
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Супруги из США откопали у себя во дворе сейф с драгоценностями
Счет пошел на мегатонны. СМИ узнали мощность заряда "Посейдона"
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Россиян переведут на «умные» счетчики
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Долина с внучкой, Чехова и другие на вручении премии «Дай пять!» Дети и подростки выбрали любимых звезд в рамках национальной телевизионной премии канала СТС
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь