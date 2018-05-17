Жиртрест, который лопнул. ВОЗ предлагает запретить транcжиры во всем мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает все страны полностью отказаться от трансжиров промышленного производства к 2023 году. По данным организации, ежегодно от них погибает 500 000 человек в мире.

Для России это особенно актуально. Если США и ряд стран Европы отказались от этих особо опасных жиров, то у нас их продолжают использовать. С 1 января этого года в России были приняты первые меры по снижению трансжиров в масложировой продукции. В них должно быть не больше 2% этих жиров. Такие меры тогда соответствовали рекомендациям ВОЗ и применялись во многих странах мира. Но как показывает опыт, их явно недостаточно.

Особая беда в том, что сегодня производители запросто могут использовать трансжиры в изготовлении своих продуктов. И сколько они их будут туда вкладывать, нам знать не дано. В России нет маркировки, предупреждающей о количестве трансжиров в продукте, нет и «народных» методов их выявления, это возможно сделать только в сертифицированной лаборатории. О наличии их в продукте могут свидетельствовать в составе такие компоненты как «частично гидрогенизированные масла», «отвержденные масла» и т. п. вещества.

Подтверждает это и глава Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Олег Медведев: «В настоящее время покупателю самому сложно отличить есть, например, в печенье трансжиры, или нет. И тем более нам не дают знать, сколько именно их содержатся. Поэтому многие страны принимают программы полного отказа от трансжиров. Их производство — устаревшая технология, которая к тому же очень вредна для здоровья. Всемирная организация здравоохранения не случайно давно выступает за полный отказ от трансжиров, разработанная ими программа и привлечение внимание к этой проблеме должны ускорить ее решение, в том числе и в России.

Откуда они берутся, и какими бывают.

Промышленные трансжиры образуются при гидрогенизации. Это процесс, при котором из жидкого растительного масла получают твердое. Такие твердые жиры хорошо подходят для рецептуры массы продуктов, стоящих на полках магазинов. Многие маргарины и кулинарные масла, хлеб, выпечка, кондитерские изделия, почти все полуфабрикаты и огромное количество других продуктов могут содержать трансжиры.

Производить их научились в начале 20 века, но особенно популярными они стали в 1950—1970-е годы, когда маргарины с ними рекламировали как полезную замену сливочному маслу и другим животным жирам, которые обозвали вредными. Но этот жирный пузырь лопнул в 1990-е гг, когда однозначно доказали их вред. Питание с высоким содержанием трансжиров повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, а смертность — на 28%. При отказе от них риск существенно снижается. Это наглядно подтвердилось в Дании — первой стране, где в 2003 году законодательно ограничили потребление трансжиров промышленного производства. Потом их запретили в США и семи других странах Европы.

«Запрет использования трансжиров в Нью-Йорке позволил снизить количество сердечных приступов, — утверждает бывший мэр Нью-Йорка, известный миллиардер и глобальный посланник ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями Майкл Блумберг. — При этом вкус продуктов не пострадал, а стоимость не изменилась. Отказ от их применения по всему миру спасет миллионы жизней».

Но производители трансжиров продолжают защищаться, бросая тень, на так называемые природные трансжиры естественного происхождения, утверждая, что они тоже вредны. Они есть в мясе и молоке коров, коз, овец и прочих жвачных животных. На самом деле, это совсем другие трансжиры, в их основе лежат совсем иные жирные кислоты. Много данных, что они даже полезны. И никто их запрещать не собирается.

Война на шести фронтах.

ВОЗ разработала план по отказу от промышленных трансжиров, который по устоявшейся привычке обозначили говорящим словом Replace — «замена». Он подразумевает шесть направлений действия, зашифрованных первыми буквами этого слова, и реализовать его нужно к 2023 году. Вот основные шесть его составляющих:

Review — изучение источников промышленно производимых трансжиров в рационе людей, и анализ текущей ситуации с точки зрения необходимых изменений в политике;воз.

Promote — пропаганда замены промышленных трансжиров на более полезные для здоровья жиры и растительные масла;.

Legislate — законодательные действия — разработка и внедрение законов и нормативных актов, способствующих отказу от трансжиров промышленного производства;.

Assess — оценка, контроль и мониторинг содержания трансжиров в пищевой продукции и их потребления населением;.

Create awareness — повышение осведомленности политиков, производителей, поставщиков и населения о негативном влиянии трансжиров на здоровье;.

Enforce — контроль и обеспечение соблюдения нормативных актов и инструкций, касающихся трансжиров.

Что будет?