Самые опасные улицы назвали в ДВД Астаны
Самая опасная для пешеходов в Астане улица расположена на Левобережье.
Самая опасная для пешеходов в Астане улица расположена на Левобережье.
АСТАНА, 17 мая — Sputnik. Итоги
По информации
Всего с начала года было выявлено более 500 водителей в состоянии опьянения, которые согласно закону лишаются водительских прав на срок от трех до шести лет.
Анализ показал, что наиболее распространенными видами ДТП являются нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов. Чаще всего эти нарушения фиксируются на участке по проспекту Кабанбай батыра, напротив дома № 10.
Следующим
Далее следует пересечение улицы Богенбай батыра и проспекта Женис, где основной причиной ДТП является нарушение правил проезда перекрестков. Это связано, прежде всего, с загруженностью перекрестка.
Вместе с тем, в полиции отметили, что внедрение системы