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00:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Самые опасные улицы назвали в ДВД Астаны

Самая опасная для пешеходов в Астане улица расположена на Левобережье.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель», которое прошло с 11 по 13 мая, подвели в департаменте внутренних дел Астаны.

По информации пресс-службы департамента, за три дня стражи порядка выявили более шести сотен административных правонарушений, из них выявлено 35 нарушений, когда водители управляли авто в состоянии опьянения. Материалы дела по ним направлены в административный суд.

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Всего с начала года было выявлено более 500 водителей в состоянии опьянения, которые согласно закону лишаются водительских прав на срок от трех до шести лет.

Анализ показал, что наиболее распространенными видами ДТП являются нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов. Чаще всего эти нарушения фиксируются на участке по проспекту Кабанбай батыра, напротив дома № 10.

Следующим аварийно-опасным участком является проспект Сарайшык мост М-1. На этом участке распространенным нарушением является нарушение скоростного режима с выездом на полосу встречного движения.

Далее следует пересечение улицы Богенбай батыра и проспекта Женис, где основной причиной ДТП является нарушение правил проезда перекрестков. Это связано, прежде всего, с загруженностью перекрестка.

Вместе с тем, в полиции отметили, что внедрение системы фото-видеофиксации «Сергек» позволило снизить аварийность и повысить транспортную дисциплину водителей. За четыре месяца этого года количество погибших на дорогах уменьшилось на 10%, число пострадавших снизилось более чем на 13%. Также снизилось количество столкновений (на 11%) и наездов на пешеходов (на 3%).

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