Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
43-летняя Рудковская готовится родить дочку
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Проект «Украина» проигран: США решили не тратиться - эксперт
Кремль ответил на предложение Порошенко о встрече
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
07:26 (мск), источник: Известия

Россиян переведут на «умные» счетчики

Минстрой намерен сделать обязательной установку дистанционных приборов учета.

Источник: РИА "Новости"

Установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний предлагают сделать обязательной в следующем году. Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах автоматически отправится в центры сбора данных. Нововведение коснется зданий после капитального ремонта и новостроек, следует из документов Минстроя, с которыми ознакомились «Известия».
С начала следующего года профильные ведомства начнут разработку поправок в нормативные документы, которые позволят осуществить эту инициативу.

Изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2019 года, следует из проекта «дорожной карты» по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Обсуждение проекта «дорожной карты» проходит на этой неделе в рамках рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ, рассказал «Известиям» один из участников рабочей группы.

Во II квартале 2019 года будут внесены изменения в законодательство РФ, предусматривающие обязательное проведение работ по установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов, коммунальных ресурсов и услуг с функцией дистанционной передачи показаний при вводе новых домов в эксплуатацию, указано в тексте документа. То же касается многоквартирных домов, включенных в программы капитального ремонта.

Условия для широкого внедрения таких приборов учета планируется создать к концу 2019 года.

Ожидается, что к концу 2021 года эти системы будут применять 100% новых потребителей в новостройках и половина жителей, заменивших приборы учета в 2020—2021 годах в ходе капитального ремонта.
Читайте также
Шесть способов сэкономить на «коммуналке» с помощью технологий

Один из инициаторов установки «умных» счетчиков — первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин сетует на то, что многие собственники квартир зачастую подкручивают приборы, «вставляют магниты, пленочки, вертят счетчик в обратную сторону», чтобы платить меньше. В результате затраты ложатся на других жителей. Установив интеллектуальную систему, гражданин начнет экономить, так как похищать ресурсы ни он, ни его соседи по дому уже не смогут — всю информацию будет видеть оператор в центре сбора данных.
— В чем смысл системы? В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4−6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано, — пояснил «Известиям» Александр Сидякин.

Сейчас в законодательстве уже есть меры, позволяющие субъектам РФ при капремонте домов устанавливать такие счетчики. Кроме того, Жилищный кодекс разрешает при помощи «умных» приборов рассчитывать затраты на общедомовые нужды — уборку лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, полив цветов в подъездах и так далее.

Уже во II квартале 2018 года профильные министерства должны направить доклад в правительство о предложениях по обязательной установке таких общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Соответствующее поручение закреплено правительственным распоряжением от 19 апреля 2018 года, с которым ознакомились «Известия». Александр Сидякин говорит, что в данном случае нужно учитывать не только энергоресурсы (свет и тепло), но все системы, которые обслуживают дом.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что внедрение интеллектуальных счетчиков — это единственная возможность навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги.

— Нужны более жесткие санкции за неплатежи по ресурсам, за отказ устанавливать эти приборы учета. Сейчас такие интеллектуальные системы являются большой редкостью просто потому, что они представляют собой часть общедомового имущества и для их установки нужно решение общего собрания, не менее двух третей голосов собственников, — прокомментировала Светлана Разворотнева.

По словам Александра Сидякина, для получения реальной экономии при оплате коммунальных ресурсов только лишь установки интеллектуальных счетчиков недостаточно. В доме необходимо исключить сквозняки, обшить фасад энергоэффективными материалами, установить узлы погодного регулирования — так называемые «погодники», которые в зависимости от температуры воздуха на улице регулируют подачу в дом тепла, и так далее. Депутат отметил, что в домах с самым высоким классом энергоэффективности (А) экономия на платежах за ЖКХ может начинаться от 40%, затраты на счетчик окупятся за 6−9 месяцев.

 Недосчитались по-крупному: У Счетной палаты возникли вопросы к расходованию 1,8 трлн рублей
Необходимое зло: Почему в России никак не удается победить лесные пожары
Трамп поручил разработать новые санкции против России
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Рекс Тиллерсон заявил об угрозе американской демократии
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Казаки выпороли соратников, бивших протестующих нагайками
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь