Россиян переведут на «умные» счетчики

Источник: РИА "Новости"

Установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний предлагают сделать обязательной в следующем году. Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах автоматически отправится в центры сбора данных. Нововведение коснется зданий после капитального ремонта и новостроек, следует из документов Минстроя, с которыми ознакомились «Известия».

С начала следующего года профильные ведомства начнут разработку поправок в нормативные документы, которые позволят осуществить эту инициативу.

Изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2019 года, следует из проекта «дорожной карты» по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Обсуждение проекта «дорожной карты» проходит на этой неделе в рамках рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ, рассказал «Известиям» один из участников рабочей группы.

Во II квартале 2019 года будут внесены изменения в законодательство РФ, предусматривающие обязательное проведение работ по установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов, коммунальных ресурсов и услуг с функцией дистанционной передачи показаний при вводе новых домов в эксплуатацию, указано в тексте документа. То же касается многоквартирных домов, включенных в программы капитального ремонта.

Условия для широкого внедрения таких приборов учета планируется создать к концу 2019 года.

Ожидается, что к концу 2021 года эти системы будут применять 100% новых потребителей в новостройках и половина жителей, заменивших приборы учета в 2020—2021 годах в ходе капитального ремонта.

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Один из инициаторов установки «умных» счетчиков — первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин сетует на то, что многие собственники квартир зачастую подкручивают приборы, «вставляют магниты, пленочки, вертят счетчик в обратную сторону», чтобы платить меньше. В результате затраты ложатся на других жителей. Установив интеллектуальную систему, гражданин начнет экономить, так как похищать ресурсы ни он, ни его соседи по дому уже не смогут — всю информацию будет видеть оператор в центре сбора данных.

— В чем смысл системы? В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4−6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано, — пояснил «Известиям» Александр Сидякин.

Сейчас в законодательстве уже есть меры, позволяющие субъектам РФ при капремонте домов устанавливать такие счетчики. Кроме того, Жилищный кодекс разрешает при помощи «умных» приборов рассчитывать затраты на общедомовые нужды — уборку лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, полив цветов в подъездах и так далее.

Уже во II квартале 2018 года профильные министерства должны направить доклад в правительство о предложениях по обязательной установке таких общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Соответствующее поручение закреплено правительственным распоряжением от 19 апреля 2018 года, с которым ознакомились «Известия». Александр Сидякин говорит, что в данном случае нужно учитывать не только энергоресурсы (свет и тепло), но все системы, которые обслуживают дом.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что внедрение интеллектуальных счетчиков — это единственная возможность навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги.

— Нужны более жесткие санкции за неплатежи по ресурсам, за отказ устанавливать эти приборы учета. Сейчас такие интеллектуальные системы являются большой редкостью просто потому, что они представляют собой часть общедомового имущества и для их установки нужно решение общего собрания, не менее двух третей голосов собственников, — прокомментировала Светлана Разворотнева.