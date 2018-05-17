Россиян переведут на «умные» счетчики
Минстрой намерен сделать обязательной установку дистанционных приборов учета.
Минстрой намерен сделать обязательной установку дистанционных приборов учета.
Установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний предлагают сделать обязательной в следующем году. Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах автоматически отправится в центры сбора данных. Нововведение коснется зданий после капитального ремонта и новостроек, следует из документов Минстроя, с которыми ознакомились «Известия».
С начала следующего года профильные ведомства начнут разработку поправок в нормативные документы, которые позволят осуществить эту инициативу.
Обсуждение проекта «дорожной карты» проходит на этой неделе в рамках рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ, рассказал «Известиям» один из участников рабочей группы.
Во II квартале 2019 года будут внесены изменения в законодательство РФ, предусматривающие обязательное проведение работ по установке приборов учета
Условия для широкого внедрения таких приборов учета планируется создать к концу 2019 года.
Один из инициаторов установки «умных» счетчиков — первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин сетует на то, что многие собственники квартир зачастую подкручивают приборы, «вставляют магниты, пленочки, вертят счетчик в обратную сторону», чтобы платить меньше. В результате затраты ложатся на других жителей. Установив интеллектуальную систему, гражданин начнет экономить, так как похищать ресурсы ни он, ни его соседи по дому уже не смогут — всю информацию будет видеть оператор в центре сбора данных.
— В чем смысл системы? В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4−6 км в
Сейчас в законодательстве уже есть меры, позволяющие субъектам РФ при капремонте домов устанавливать такие счетчики. Кроме того, Жилищный кодекс разрешает при помощи «умных» приборов рассчитывать затраты на общедомовые нужды — уборку лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, полив цветов в подъездах и так далее.
Уже во II квартале 2018 года профильные министерства должны направить доклад в правительство о предложениях по обязательной установке таких общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Соответствующее поручение закреплено правительственным распоряжением от 19 апреля 2018 года, с которым ознакомились «Известия». Александр Сидякин говорит, что в данном случае нужно учитывать не только энергоресурсы (свет и тепло), но все системы, которые обслуживают дом.
Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что внедрение интеллектуальных счетчиков — это единственная возможность навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги.
По словам Александра Сидякина, для получения реальной экономии при оплате коммунальных ресурсов только лишь установки интеллектуальных счетчиков недостаточно. В доме необходимо исключить сквозняки, обшить фасад энергоэффективными материалами, установить узлы погодного регулирования — так называемые «погодники», которые в зависимости от температуры воздуха на улице регулируют подачу в дом тепла, и так далее. Депутат отметил, что в домах с самым высоким классом энергоэффективности (А) экономия на платежах за ЖКХ может начинаться от 40%, затраты на счетчик окупятся за 6−9 месяцев.