Мелания Трамп заявила о хорошем самочувствии после операции на почках

«Я чувствую себя замечательно и с нетерпением жду возвращения домой в Белый дом в ближайшее время», — написала Меланья Трамп в «Твиттере».

Она также поблагодарила сотрудников Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в Мэриленде, в котором находится, и «всех, кто передавал добрые пожелания».