Мелания Трамп заявила о хорошем самочувствии после операции на почках
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Первая леди США Мелания Трамп сообщила о замечательном самочувствии и скором возращении в Белый дом после операции.
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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Первая леди США Мелания Трамп сообщила о замечательном самочувствии и скором возращении в Белый дом после операции.
«Я чувствую себя замечательно и с нетерпением жду возвращения домой в Белый дом в ближайшее время», — написала Меланья Трамп в «Твиттере».
Она также поблагодарила сотрудников Национального
14 мая стало известно, что М. Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.