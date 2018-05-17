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00:50 (мск), источник: Интерфакс

Мелания Трамп заявила о хорошем самочувствии после операции на почках

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Первая леди США Мелания Трамп сообщила о замечательном самочувствии и скором возращении в Белый дом после операции.

«Я чувствую себя замечательно и с нетерпением жду возвращения домой в Белый дом в ближайшее время», — написала Меланья Трамп в «Твиттере».

Она также поблагодарила сотрудников Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в Мэриленде, в котором находится, и «всех, кто передавал добрые пожелания».

14 мая стало известно, что М. Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.

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