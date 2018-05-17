Президент Шавкат Мирзиёев посетил галерею искусства в Вашингтоне
В преддверии визита президента Узбекистана в Вашингтонской галерее Артура Саклера открылась выставка узбекского атласа и адраса #UzbUSA2018.
В преддверии визита президента Узбекистана в Вашингтонской галерее Артура Саклера открылась выставка узбекского атласа и адраса #UzbUSA2018.
Глава нашего государства ознакомился с этой выставкой.
Галерея создана Артуром Саклером — поклонником искусств Востока. Здесь выставляются образцы искусства стран Востока, в том числе народов Центральной Азии.
В экспозицию продолжающейся в эти дни выставки вошли коллекция старинной одежды из атласа и адраса, собранная ученым Гарвардского университета Гвидо Голдманом, а также костюмы от американского дизайнера Оскара де ла Ренты.
Шавкат Мирзиёев осмотрел миниатюры и рукописи, хранящиеся в разделе Центральной Азии, поинтересовался историей выставленных здесь изделий узбекского прикладного искусства.