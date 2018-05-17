Президент Шавкат Мирзиёев посетил галерею искусства в Вашингтоне

Шавкат Мирзиёев встретился с Дональдом Трампом: как это было

Галерея создана Артуром Саклером — поклонником искусств Востока. Здесь выставляются образцы искусства стран Востока, в том числе народов Центральной Азии.

В экспозицию продолжающейся в эти дни выставки вошли коллекция старинной одежды из атласа и адраса, собранная ученым Гарвардского университета Гвидо Голдманом, а также костюмы от американского дизайнера Оскара де ла Ренты.