В Волоколамске проходит стихийный митинг

За несколько часов до этого жители города в очередной раз жаловались на неприятный запах с полигона «Ядрово». Telegram-каналы, освещающие ситуацию в Волоколамске, передают, что на площадь прибыл мэр Петр Лазарев.

Ситуация вокруг полигона «Ядрово» резко обострилась после того, как в марте там произошел выброс свалочного газа, в результате которого было госпитализировано более 50 детей. В Волоколамске прошел многотысячный митинг, после которого и.о. главы района был отправлен в отставку. 14 апреля старая «карта» свалки была закрыта, вместо него в тот же день была открыта новая «карта», построенная по современным технологиям. На 17 июня в Волоколамском районе назначен референдум о закрытии полигона.