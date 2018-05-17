В Хабаровске пройдет «Ночь в храме»

Все больше учреждений готовы провести экскурсии по своим залам в ночное время. Так, хабаровчане смогут посетить во тьме не только музеи, но и храм. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году акция впервые состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

— «Ночь в храме» в Хабаровске пройдет уже в третий раз, но конкретно в этом соборе — впервые. Раньше мы устраивали «Ночь» в храме Серафима Саровского, интерес был на высоте — сотни людей посетили эту акцию. Надеемся, что в этом году придет еще больше. Тем более, что проводим ее в достаточно теплый месяц, в отличие от предыдущих лет. Мы ждем не только взрослых, но и детей, ведь для них мы создадим специальную зону с развлекательной программой, — рассказала организатор акции «Ночь в храме» Юлия Олейник.