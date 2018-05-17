Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда фильмов о Супермене
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Эммануил Виторган отдыхает в Израиле с новорожденной дочкой
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Симоньян: Киев решил отомстить за Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
10Столкновения на границе сектора Газа
12Путин открыл движение на Крымском мосту
03:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске пройдет «Ночь в храме»

Впервые в ней примет участие Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Все больше учреждений готовы провести экскурсии по своим залам в ночное время. Так, хабаровчане смогут посетить во тьме не только музеи, но и храм. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году акция впервые состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

 — «Ночь в храме» в Хабаровске пройдет уже в третий раз, но конкретно в этом соборе — впервые. Раньше мы устраивали «Ночь» в храме Серафима Саровского, интерес был на высоте — сотни людей посетили эту акцию. Надеемся, что в этом году придет еще больше. Тем более, что проводим ее в достаточно теплый месяц, в отличие от предыдущих лет. Мы ждем не только взрослых, но и детей, ведь для них мы создадим специальную зону с развлекательной программой, — рассказала организатор акции «Ночь в храме» Юлия Олейник.

Кстати, данная акция стала лауреатом IV Всероссийского фестиваля молодежных проектов «Славим Отечество — 2016».

Конечно же, основной целью этого мероприятия является нестандартное знакомство с православной культурой. Хабаровчане смогут посетить мастер-классы по колокольному звону, чтению на церковнославянском языке, духовному пению, церковнославянской каллиграфии, посмотреть на различные экспозиции.

Предусмотрены также квесты, викторины и бесплатные угощения в кафе «Две рыбы».

Состоится «Ночь в храме» в дни празднования юбилея города, 26 мая в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Начнется акция в 19.00 и завершится в полночь.

Все новости региона
 Последние закрытые ТРЦ Хабаровска возобновляют работу
Очереди на получение виз США во Владивостоке - самые короткие
«Атлетико» разгромил «Марсель» в финале Лиги Европы
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Григорию Лепсу отказали во въезде в Израиль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь