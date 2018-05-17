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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Радуги не будет: геям запретили сделать это во Владивостоке

ЛГБТ-активистам запретили митинговать во Владивостоке, сообщает DEITA. RU.

Граждане хотели посредством пикета напомнить о дискриминации гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей в России. Мероприятие, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, должно было пройти 19 мая на площади по улице Адмирала Фокина.

На следующий день организаторы запланированного пикета получили отказ. В ответе администрации Владивостока указано, что «проведение заявленного публичного мероприятия предполагает наличие доступа к месту его проведения несовершеннолетних детей».

Активисты узнали из ответа, что «цель запланированного публичного мероприятия не соответствует положениям Конституции Российской Федерации».

Более того, администрация предупредила активистов о том, что в случае, если пикет состоится, его организатор и участники могут быть привлечены к ответственности.

Полученный ответ подписан исполняющим обязанности начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства Сергеем Шабаевым.

Напомним, 17 мая 1990 года (28 лет назад) Всемирная Организация Здравоохранения исключила гомосексуальность из Международной классификации болезней. Каждый год 17 мая по всему миру проходят мероприятия, приуроченные к празднованию этого дня.

Михаил Грач.

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