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03:17 (мск), источник: VLADNEWS

Мэр Владивостока разобрался с проблемой «Юбилейного» пляжа

Глава города встретился с представителем группы компаний «Эдельвейс», арендующей территорию пляжа.

Пляж «Юбилейный» во Владивостоке установит сервитут и продолжит развитие. Такой компромисс с предпринимателями был найдет во время личного приема граждан главой Владивостока Виталием Веркеенко накануне, 16 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

О проблемах пляжа «Юбилейный» главе города рассказал представитель группы компаний «Эдельвейс», арендующей территорию, предприниматель Илья Шадрин.

«Последние три года идут судебные разбирательства, в том числе с администрацией города. Тогда как территория находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном ремонте. Обеспечительные меры на время судебного процесса запрещают нам ведение строительных работ. Просим вашего содействия в решении этой проблемы и развитии территории», обратился он к Виталию Веркеенко.

Глава Владивостока отметил, что успел разобраться в ситуации.

«Озвучу вам мое видение. Первое территория частная, и надо уважать частные инвестиции. Но точно также нужно учитывать интересы жителей и закон, по которому у нас есть право устанавливать сервитут для прохода через эту территорию. И такой сервитут был установлен. Другое дело, что он может быть избыточными, как произошло в этой ситуации. Требуемая ширина сервитута 20 метров, тогда как для цели обеспечить проход достаточно гораздо меньшего размера. Давайте договоримся о сокращении сервитута до 6 метров, но обязательно на всем протяжении движения, чтобы в обе стороны можно было свободно пройти жителям», подчеркнул Виталий Веркеенко.

Глава города считает, что судебные тяжбы это крайняя мера, но чаще всего провал коммуникативной функции.

«Если наши конечные цели совпадают, а у администрации города и предпринимателей это улучшение качества жизни в городе, то нужно искать компромисс. Если у вас такое видение есть, а я вижу, что оно есть, соответственно, у нас нет предмета для спора. Если вы гарантируете выполнение сервитута в 6-метровой зоне, мы не должны препятствовать тому, чтобы эта территория приводилась в порядок и благоустраивалась к летнему сезону», — заявил глава Владивостока.

Предприниматель пообещал в ближайшее время выполнить это условие.

«Мы обещаем, что в ближайшие несколько дней расширим сервитут в 6 метров и сделаем комфортную асфальтированную дорогу для пешеходов, зонируем ее и прилегающую территорию будем благоустраивать. Когда-то это был центральный городской пляж, и мы хотим вернуть ему историческую ценность и популярность. Спасибо вам большое за поддержку», ответил Илья Шадрин.

Виталий Веркеенко порекомендовал собственникам территории использовать решения БК «Стрелка» по благоустройству этой территории.

«Не можем настаивать на точном соблюдении этой концепции, но у меня пожелание к вам использовать их наработки и сделать так, чтобы этот пляж действительно стал любимым местом отдыха горожан», подвел итоги встречи глава Владивостока.

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