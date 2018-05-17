Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Если ребенок подавился и задыхается: эти приемы спасают жизнь
Жириновский назвал размер своей пенсии
Экс-супруг отобрал у дочери Кобейна знаменитую гитару ее отца
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Савченко обратилась за помощью к Путину и попросилась в тюрьму РФ
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Госдеп обратился с призывом к России из-за Крымского моста
Реакция в РФ на слова США о Крымском мосте
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12Путин открыл движение на Крымском мосту
03:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан приглашают на «День семьи» в зоосад

В преддверии Международного дня семьи сразу в двух семьях появились на свет малыши.

В преддверии Международного дня семьи сразу в двух семьях зоосада «Приамурский» появились на свет малыши. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», у северных оленей Толбачика и Милы родилась девочка, в скором времени ожидается появление на свет детеныша у еще одной самки, а у амурских лесных котов Симки и Маркиза, возможно, сразу несколько котят. Сколько их точно, определить пока нельзя, кошка еще не выходит из своего домика.

 — Кстати, рождение оленят в нашем зоосаде стало возможно после того, как с помощью председателя Законодательной думы Сергея Луговского, к нам вертолетом из Камчатки доставили самца оленя. И вот, начиная с 2014 года, в зоосаде появились 6 оленят, причем, как правило, это пара — мальчик и девочка, — рассказывает сотрудник зоосада «Приамурский» Алена Федосеева.

Как напоминает информационное агентство, этой весной на свет также появились медвежата у уже известной многим косолапой пары Маши и Балу.

 — Сначала они прятались за маму и стеснялись посетителей, а сегодня они вовсю веселятся и шалят. Также с удовольствием общаются и позируют нашими гостям и лисята, родившиеся у пары серебристо-черных лисиц, — добавила Алена Федосеева.

20 мая зоосад «Приамурский» приглашает хабаровчан на «День семьи в Зоосаде». С 14 до 16 часов посетители смогут поучаствовать в шоу-программе, викторинах и мастер-классах, выиграть призы и пройти по познавательному-развлекательному маршруту с юными экскурсоводами.

Все новости региона
 Хабаровчан приглашают на «День семьи» в зоосад
Проект моста на Сахалин оценили дороже Крымского
«Атлетико» разгромил «Марсель» в финале Лиги Европы
Трамп поручил Помпео подготовить план санкций против РФ
В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Григорию Лепсу отказали во въезде в Израиль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь