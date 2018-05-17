Хабаровчан приглашают на «День семьи» в зоосад

В преддверии Международного дня семьи сразу в двух семьях зоосада «Приамурский» появились на свет малыши. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», у северных оленей Толбачика и Милы родилась девочка, в скором времени ожидается появление на свет детеныша у еще одной самки, а у амурских лесных котов Симки и Маркиза, возможно, сразу несколько котят. Сколько их точно, определить пока нельзя, кошка еще не выходит из своего домика.

— Кстати, рождение оленят в нашем зоосаде стало возможно после того, как с помощью председателя Законодательной думы Сергея Луговского, к нам вертолетом из Камчатки доставили самца оленя. И вот, начиная с 2014 года, в зоосаде появились 6 оленят, причем, как правило, это пара — мальчик и девочка, — рассказывает сотрудник зоосада «Приамурский» Алена Федосеева.

Как напоминает информационное агентство, этой весной на свет также появились медвежата у уже известной многим косолапой пары Маши и Балу.

— Сначала они прятались за маму и стеснялись посетителей, а сегодня они вовсю веселятся и шалят. Также с удовольствием общаются и позируют нашими гостям и лисята, родившиеся у пары серебристо-черных лисиц, — добавила Алена Федосеева.