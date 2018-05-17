Полторы тысячи саженцев кедра высадили на острове Русский. Видеорепортаж Ольги Катренко

Источник: Вести Приморье

Лопата — неподъемная для крошки, но упорно тянет. И, не отходя от ящика с мини-кедрами, сажает, как может. Основная поляна все-таки за холмом. Обедневший лес Русского теперь в большинстве своем широколистный.

Полторы тысячи зеленых ёжиков — экологический дар фонда гражданских инициатив «Русь». Наука о том, как правильно возвращать долги природе — от экологов.

Ольга Катренко, корреспондент: «Хватает одного движения лопатой, чтобы образовалась вот такая удобная земляная щель, кстати, почва отлично здесь увлажнена, и кедры будут чувствовать себя прекрасно. И затем притаптываем, как на подушке».

Свой способ у отца Андрея — он в подряснике, и это ничуть не мешает.

Иерей Андрей Тищук, клирик храма Порт-Артурской иконы Божией матери: «Мы их еще, может быть, не увидим в том виде, в котором хотелось бы, высокими, красивыми. 60 лет растут. Но наши дети и внуки уже, может быть, придут в этот лес, дальше будут облагораживать».

Семь лет в Приморье, 12 на Дальнем Востоке подращивает кедры православная молодежь и священнослужители. Здесь и настоятель храма Порт-Артурской иконы Божьей матери Дмитрий Винокуров. 10 тысяч саженцев за его плечами.

— Проверяете, остались ли в местах посадок?

Иерей Дмитрий Винокуров, настоятель храма Порт-Артурской иконы Божьей матери: «В дикой природе каждый десятитысячный кедр выживает. Если взять в шишках, это в лучшем случае. Это достаточно хороший показатель. Если из посаженных кедров даже 10% выживет — каждый десятый — это прекрасно».

И все же стараемся отступать подальше в надежде на хорошую приживаемость. Тем более, что на Русском погоды влажные стоят. Это самый кедровый район страдает, Лазовский, информирует Дмитрий Царев — тот, кто ежегодно привозит и сам высаживает тысячи маленьких кедров по всему краю. Призывает власти активнее и строже защищать от сельхозпалов кедрово-широколиственные гектары.

— Не должны они гореть от природы, там нет такого, чтобы вспыхивало, а за счет палов, мы практически их превращаем в пустыню.

Чтобы вернуть дальневосточный кедр, нужно дать ему подняться хотя бы в человеческий рост. А это минимум 30 лет.