В Хабаровске в десятый раз открылся фестиваль «Кино без границ»

В Хабаровске накануне открылся 10-й фестиваль «Кино без границ». Основная его задача — показать и объяснить какого живется людям с дополнительными потребностями. Это обычные люди, которым как и все остальные нуждаются понимании, любви, поддержке и дружбе.

Первые четыре фильма из блока для взрослой аудитории уже прошли. Информационный ресурс PROkhab сообщает, что зрители увидели четыре картины. Среди них были фильмы о детях с диагнозом аутизм, короткометражка о том как поверить в свою мечту, пленка о настоящей дружбе и картина о Хабаровской администрации, которая обустраивает комфортную среду для таких людей.