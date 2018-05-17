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04:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в десятый раз открылся фестиваль «Кино без границ»

С помощью этого мероприятия все желающие могут узнать чуточку больше о людях с дополнительными потребностями.

В Хабаровске накануне открылся 10-й фестиваль «Кино без границ». Основная его задача — показать и объяснить какого живется людям с дополнительными потребностями. Это обычные люди, которым как и все остальные нуждаются понимании, любви, поддержке и дружбе.

Первые четыре фильма из блока для взрослой аудитории уже прошли. Информационный ресурс PROkhab сообщает, что зрители увидели четыре картины. Среди них были фильмы о детях с диагнозом аутизм, короткометражка о том как поверить в свою мечту, пленка о настоящей дружбе и картина о Хабаровской администрации, которая обустраивает комфортную среду для таких людей.

На показе все желающие смогли пожертвовать деньги тем, кто в этом нуждается. Помимо этого, в рамках фестиваля прошел мастер-класс по языку жестов. А чтобы полученные знания было легче запомнить всем пришедшим раздали памятки с обозначением каждого жеста и движения.

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