Внезапные проблемы возникли у красноярских активистов-экологов
Половина независимых датчиков слежения за качеством воздуха перестали передавать данные.
Половина независимых датчиков слежения за качеством воздуха перестали передавать данные.
Всё меньше датчиков дают горожанам альтернативную информацию о состоянии воздуха в Красноярске. Если обратиться к сайту «Красноярск. Небо», то сейчас их действует ровно половина. Сами активисты технически не в состоянии подключиться к серверу, на который поступает информация об уровне загрязнения. Единственная возможная причина — блокировка