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04:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

Внезапные проблемы возникли у красноярских активистов-экологов

Половина независимых датчиков слежения за качеством воздуха перестали передавать данные.

Всё меньше датчиков дают горожанам альтернативную информацию о состоянии воздуха в Красноярске. Если обратиться к сайту «Красноярск. Небо», то сейчас их действует ровно половина. Сами активисты технически не в состоянии подключиться к серверу, на который поступает информация об уровне загрязнения. Единственная возможная причина — блокировка IP-адресов Роскомнадзором в рамках борьбы с мессенджером Тelegram. Красноярцы крайне недовольны подобным вмешательством в их жизнь: «Раньше они были просто бесполезными. Теперь они вредят и мешают жить».

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