Обитатели приморской птицефабрики подхватили грипп от диких пернатых
Птицы заболели гриппом А субтипа H9N2, который нередко встречаются среди кур и уток на территории Восточной Азии, в том числе — на Корейском полуострове.
Птицы заболели гриппом А субтипа H9N2, который нередко встречаются среди кур и уток на территории Восточной Азии, в том числе — на Корейском полуострове.
Ученые установили, что вспышка птичьего гриппа на птицефабрике в Приморье вызвана вирусом от диких птиц. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Установлено, что этиологическим агентом эпизоотической вспышки стал вирус гриппа А субтипа H9N2, который часто встречается в популяциях диких птиц и обладает низким эпидемическим потенциалом, рассказали в Федеральном научном центре биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН.
Специалисты центра участвовали в расшифровке эпизоотической вспышки и
Напомним, вспышка птичьего гриппа была выявлена в ООО «Надеждинская птица» 8 мая, вирус H9 подтвержден лабораторно при исследовании биоматериалов от погибших птиц. Установлено, что вирус не опасен для человека. Работа птицефабрики приостановлена, предприятию предстоит уничтожить 235,911 тыс. птиц.