Обитатели приморской птицефабрики подхватили грипп от диких пернатых

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Ученые установили, что вспышка птичьего гриппа на птицефабрике в Приморье вызвана вирусом от диких птиц. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Установлено, что этиологическим агентом эпизоотической вспышки стал вирус гриппа А субтипа H9N2, который часто встречается в популяциях диких птиц и обладает низким эпидемическим потенциалом, рассказали в Федеральном научном центре биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН.

Отмечается, что низковирулентные штаммы вируса гриппа А (H9N2) нередко встречаются среди кур и уток на территории Восточной Азии, в том числе — на Корейском полуострове.

Специалисты центра участвовали в расшифровке эпизоотической вспышки и научно-методическом обеспечении противоэпизоотических мероприятий по птичьему гриппу.