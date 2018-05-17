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04:43 (мск), источник: Вести Приморье

Обитатели приморской птицефабрики подхватили грипп от диких пернатых

Птицы заболели гриппом А субтипа H9N2, который нередко встречаются среди кур и уток на территории Восточной Азии, в том числе — на Корейском полуострове.

Источник: Reuters

Ученые установили, что вспышка птичьего гриппа на птицефабрике в Приморье вызвана вирусом от диких птиц. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Установлено, что этиологическим агентом эпизоотической вспышки стал вирус гриппа А субтипа H9N2, который часто встречается в популяциях диких птиц и обладает низким эпидемическим потенциалом, рассказали в Федеральном научном центре биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН.

Отмечается, что низковирулентные штаммы вируса гриппа А (H9N2) нередко встречаются среди кур и уток на территории Восточной Азии, в том числе — на Корейском полуострове.

Специалисты центра участвовали в расшифровке эпизоотической вспышки и научно-методическом обеспечении противоэпизоотических мероприятий по птичьему гриппу.

Напомним, вспышка птичьего гриппа была выявлена в ООО «Надеждинская птица» 8 мая, вирус H9 подтвержден лабораторно при исследовании биоматериалов от погибших птиц. Установлено, что вирус не опасен для человека. Работа птицефабрики приостановлена, предприятию предстоит уничтожить 235,911 тыс. птиц.

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