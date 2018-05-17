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04:45 (мск), источник: Вести Приморье

С начала года в Приморье проходит операция «Тонировка»

Сотрудники ГАИ уже составлены 2884 административных протоколов. У 15 автомобилей прекращена регистрация.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевой Госавтоинспекции, с наступлением весенне-летнего сезона отмечается увеличение количества тонированного автотранспорта. Работа по пресечению данного вида правонарушений ведется ежедневно.

С начала текущего года выявлено 2 тыс. 884 затонированных автомобиля в Приморье. Водители автомашин привлечены к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств). У 15 транспортных средств прекращена регистрация.

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