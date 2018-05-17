С начала года в Приморье проходит операция «Тонировка»

С начала текущего года выявлено 2 тыс. 884 затонированных автомобиля в Приморье. Водители автомашин привлечены к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств). У 15 транспортных средств прекращена регистрация.