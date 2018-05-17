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04:46 (мск), источник: Восток Медиа

Синоптики Приморья: ситуация изменилась в худшую сторону

Синоптики обещают, что на предстоящих выходных в Приморье установится по-летнему тёплая погода. Однако прогноз на последний рабочий день недели оказался менее радужным, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: AP 2018

По информации портала «Примпогода», во Владивостоке в четверг, 17 мая, во второй половине дня ветер сменит направление на юго-восточное и ослабеет. Воздух прогреется максимум до +17…+19 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь.

По предварительному прогнозу в последний рабочий день недели, 18 мая, осадков не ожидалось. Однако последние расчёты специалистов показали, что ситуация изменилась в худшую сторону. Не исключено, что южный циклон, смещающийся над Японским морем, пройдёт севернее и вызовет дожди.

В ближайшие выходные дни погода порадует жителей Приморья. Антициклон обусловит спокойную, в основном, без осадков погоду. Небольшие дожди сохранятся в отдельных районах лишь в субботу ночью. Днём в субботу воздух прогреется до +20…+29 градусов, на восточном побережье будет прохладнее, +9…+14 градусов.

В воскресенье, 19 мая, ветер изменит направление на южное. В континентальных районах края температура повысится, на южном побережье станет прохладнее на 1−4 градуса. На восточном побережье температура существенно не изменится.

Во Владивостоке осадки маловероятны. В субботу днём воздух прогреется до +20…+23 градусов. В воскресенье будет прохладнее на 1−3 градуса — от +18 до +20 градусов.

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