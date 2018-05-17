Синоптики Приморья: ситуация изменилась в худшую сторону
Синоптики обещают, что на предстоящих выходных в Приморье установится
Синоптики обещают, что на предстоящих выходных в Приморье установится
По информации портала «Примпогода», во Владивостоке в четверг, 17 мая, во второй половине дня ветер сменит направление на
По предварительному прогнозу в последний рабочий день недели, 18 мая, осадков не ожидалось. Однако последние расчёты специалистов показали, что ситуация изменилась в худшую сторону. Не исключено, что южный циклон, смещающийся над Японским морем, пройдёт севернее и вызовет дожди.
В воскресенье, 19 мая, ветер изменит направление на южное. В континентальных районах края температура повысится, на южном побережье станет прохладнее на 1−4 градуса. На восточном побережье температура существенно не изменится.
Во Владивостоке осадки маловероятны. В субботу днём воздух прогреется до +20…+23 градусов. В воскресенье будет прохладнее на 1−3 градуса — от +18 до +20 градусов.