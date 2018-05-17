Синоптики Приморья: ситуация изменилась в худшую сторону

Источник: AP 2018

По информации портала «Примпогода», во Владивостоке в четверг, 17 мая, во второй половине дня ветер сменит направление на юго-восточное и ослабеет. Воздух прогреется максимум до +17…+19 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь.

По предварительному прогнозу в последний рабочий день недели, 18 мая, осадков не ожидалось. Однако последние расчёты специалистов показали, что ситуация изменилась в худшую сторону. Не исключено, что южный циклон, смещающийся над Японским морем, пройдёт севернее и вызовет дожди.

В ближайшие выходные дни погода порадует жителей Приморья. Антициклон обусловит спокойную, в основном, без осадков погоду. Небольшие дожди сохранятся в отдельных районах лишь в субботу ночью. Днём в субботу воздух прогреется до +20…+29 градусов, на восточном побережье будет прохладнее, +9…+14 градусов.

В воскресенье, 19 мая, ветер изменит направление на южное. В континентальных районах края температура повысится, на южном побережье станет прохладнее на 1−4 градуса. На восточном побережье температура существенно не изменится.