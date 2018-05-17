Камеры фиксации нарушений ПДД в Челябинске ставят прямо на проезжей части
Автомобилисты возмущены.
Автомобилисты возмущены.
Белый автомобиль припарковался не по правилам. А рядом с ним — прямо на полосе движения — видеокамера на треноге. Это частник снимает нарушителей ПДД и передает данные в госавтоинспекцию. А за это получает свой процентик. Такие мобильные камеры фиксации могут стоять в любом месте. Они призваны дисциплинировать воителей. Только те их ой как не любят!
Фото «нарушителя, фиксирующего нарушения» попало в группу «ЧП/ДТП Челябинск». Вот как отозвались горожане:
— Я бы сказал, что это антибезопасность дорожного движения. Едешь и смотришь тачки у обочин… Тем самым меньше внимания на пешеходов, — прокомментировал Алексей Жакупов.
— Да я бы и не против, если бы еще по правилам камеры ставили. А так это не безопасности движения ради, а отъема денег для. Что, конечно, бесит. Один знакомый у меня — вспыльчивый человек — разбил такую камеру монтировкой. 600 тысяч, оказывается, она стоит. Теперь выплачивает… — написал Дмитрий Дудкин.