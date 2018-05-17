Камеры фиксации нарушений ПДД в Челябинске ставят прямо на проезжей части

Белый автомобиль припарковался не по правилам. А рядом с ним — прямо на полосе движения — видеокамера на треноге. Это частник снимает нарушителей ПДД и передает данные в госавтоинспекцию. А за это получает свой процентик. Такие мобильные камеры фиксации могут стоять в любом месте. Они призваны дисциплинировать воителей. Только те их ой как не любят!

Фото «нарушителя, фиксирующего нарушения» попало в группу «ЧП/ДТП Челябинск». Вот как отозвались горожане:

— Я бы сказал, что это антибезопасность дорожного движения. Едешь и смотришь тачки у обочин… Тем самым меньше внимания на пешеходов, — прокомментировал Алексей Жакупов.