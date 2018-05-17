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04:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске прокуратура выявила пять фиктивных браков с иностранцами

Пары женились для того, чтобы законно жить в России.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура Свердловского района выявила пять пар, которые заключили фиктивные браки. В одном случае гражданин одной из стран СНГ хотел получить разрешение на временное проживание в России. Для этого он женился на красноярке еще в 2014 году. После заключения брака вместе супруги не проживали, хозяйство не вели, но необходимый документ мужчина получил. Кроме того, через некоторое время он уехал на родину и там снова женился, став многоженцем.

Похожая история произошла и с гражданином из Средней Азии. В 2008 году он женился у себя на родине, а затем приехал в Красноярск, где в 2013 году вступил в брак с краснояркой. После свадьбы иностранец оформил российское гражданство.

«По указанным и иным фактам прокурором Свердловского района в суд направлено пять исковых заявлений о признании браков недействительными, аннулировании актовых записей о заключении браков, которые находятся на рассмотрении. В силу ст. 27 Семейного кодекса Российской Федерации фиктивный брак, то есть заключенный без намерения создать семью, признается недействительным», — рассказали в краевой прокуратуре.

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