В Красноярске прокуратура выявила пять фиктивных браков с иностранцами

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура Свердловского района выявила пять пар, которые заключили фиктивные браки. В одном случае гражданин одной из стран СНГ хотел получить разрешение на временное проживание в России. Для этого он женился на красноярке еще в 2014 году. После заключения брака вместе супруги не проживали, хозяйство не вели, но необходимый документ мужчина получил. Кроме того, через некоторое время он уехал на родину и там снова женился, став многоженцем.

Похожая история произошла и с гражданином из Средней Азии. В 2008 году он женился у себя на родине, а затем приехал в Красноярск, где в 2013 году вступил в брак с краснояркой. После свадьбы иностранец оформил российское гражданство.