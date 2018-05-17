На трассе «Красноярск — Енисейск» начался ремонт моста через реку Бобровка

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Большемуртинском районе на 137 км дороги «Красноярск — Енисейск» дорожники начали ремонтировать железобетонный мост через реку Бобровка.

Работы будут проводиться до ноября 2018 года. За это время строители усилят опоры и балки пролетного строения, заменят мостовое полотно и установят барьерное ограждение.

В краевом управлении дорог предупреждают: миновать этот участок не получится — объездной трассы нет. Чтобы избежать заторов и проблем с движением в районе моста через реку Бобровка, дорожники установили светофор и нанесли временную разметку.