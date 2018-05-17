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06:37 (мск), источник: РИА Новости

В Китае провели испытание первой коммерческой ракеты в стране

ПЕКИН, 17 мая — РИА Новости. Китайский частный производитель ракет компания OneSpace Technology провела успешное испытание первой в Китае коммерческой ракеты OS-X, сообщает Центральное телевидение Китая.

Это первый пуск ракеты, полностью разработанной и произведенной частной компанией в Китае. Пуск состоялся в четверг в 7.33 (2.33) по местному времени на тестовой площадке на северо-западе страны. Полет по баллистической траектории составил 306 секунд.

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По утверждению телеканала, от этапа проектно-конструкторской работы до самого запуска компании понадобился лишь один год.

Запущенная ракета OS-X Chongqing Liangjiang Star длиной 9 метров, способна доставить полезный груз на орбиту на высоту 800 километров над Землей.

По данным газеты China Daily, OneSpace, которая была основана в 2015 году, в мае прошлого года подписала соглашение с компанией Chongqing Liangjiang Aviation Industry Investment Group на создание своей исследовательской и строительной базы в Чунцине.

База, которая начнет функционировать к концу этого года, будет состоять из исследовательского центра, «умного» строительного и сборочного центра, испытательного центра и других специализированных лабораторий. Ожидается, что компания будет способна ежегодно собирать и тестировать 30 ракет, а ежегодный доход будет достигать 240 миллионов долларов.

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