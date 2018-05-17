В Китае провели испытание первой коммерческой ракеты в стране

Это первый пуск ракеты, полностью разработанной и произведенной частной компанией в Китае. Пуск состоялся в четверг в 7.33 (2.33) по местному времени на тестовой площадке на северо-западе страны. Полет по баллистической траектории составил 306 секунд.

Читайте также Falcon 9 с модернизированным разгонным блоком успешно стартовала с мыса Канаверал

По утверждению телеканала, от этапа проектно-конструкторской работы до самого запуска компании понадобился лишь один год.

Запущенная ракета OS-X Chongqing Liangjiang Star длиной 9 метров, способна доставить полезный груз на орбиту на высоту 800 километров над Землей.

По данным газеты China Daily, OneSpace, которая была основана в 2015 году, в мае прошлого года подписала соглашение с компанией Chongqing Liangjiang Aviation Industry Investment Group на создание своей исследовательской и строительной базы в Чунцине.