Выявлена легко устранимая причина рака

Источник: Reuters

Ученые Университета Кейс Вестерн резерв в США обнаружили необычно длинные нити РНК, которые способствуют бесконтрольному размножению клеток рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Эти молекулы, содержащие, как правило, примерно 20 нуклеотидов, не несут информации об аминокислотной последовательности белков и называются длинными некодирующими РНК (lncRNA). Известно, что lncRNA участвуют в регуляции таких процессов, как транскрипция, трансляция, клеточная дифференцировка, экспрессия генов и размножение клеток.

Биологи сравнили профили экспрессии генов, кодирующих длинные РНК, в здоровых клетках толстой кишки и злокачественных. Оказалось, что в опухолевых тканях более 200 lncRNA содержатся в количествах, отличающихся от нормы. Так, был выявлен избыток молекулы lincDUSP в 91 проценте всех исследованных образцов раковых тканей.