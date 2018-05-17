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05:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Выявлена легко устранимая причина рака

Ученые Университета Кейс Вестерн резерв в США обнаружили необычно длинные нити РНК, которые способствуют бесконтрольному размножению клеток рака. Эти молекулы, содержащие, как правило, примерно 20 нуклеотидов, не несут информации об аминокислотной последовательности белков.

Источник: Reuters

Ученые Университета Кейс Вестерн резерв в США обнаружили необычно длинные нити РНК, которые способствуют бесконтрольному размножению клеток рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Эти молекулы, содержащие, как правило, примерно 20 нуклеотидов, не несут информации об аминокислотной последовательности белков и называются длинными некодирующими РНК (lncRNA). Известно, что lncRNA участвуют в регуляции таких процессов, как транскрипция, трансляция, клеточная дифференцировка, экспрессия генов и размножение клеток.

Биологи сравнили профили экспрессии генов, кодирующих длинные РНК, в здоровых клетках толстой кишки и злокачественных. Оказалось, что в опухолевых тканях более 200 lncRNA содержатся в количествах, отличающихся от нормы. Так, был выявлен избыток молекулы lincDUSP в 91 проценте всех исследованных образцов раковых тканей.

Ученые провели генную модификацию злокачественных клеток, заблокировав синтез lincDUSP. При этом клетки начали размножаться с нормальными скоростями. Это объясняется тем, что в опухолевых тканях нарушены механизмы клеточной смерти, однако низкий уровень lncRNA способствует их восстановлению. Клетки начинают подвергаться апоптозу, как только повреждается их ДНК. По мнению исследователей, подобный эффект могут оказать и малые молекулы, ингибирующие длинную РНК.

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