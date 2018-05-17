Сарайский залив на Ольхоне станет официальным пляжем
Не исключено, что впоследствии пляж станет платным.
Не исключено, что впоследствии пляж станет платным.
Первый на Байкале официальный общественный пляж откроют острове Ольхон, сообщили в администрации поселка Хужир.
«Мы планируем официально открыть пляж к 1 июля. До этого предстоит сделать отборы проб воды и получить все необходимые разрешения», — цитирует агентство ТАСС сотрудника администрации.
В течение всего лета 2017 года администрация консультировалась со спасателями, были получены результаты анализов, а также обучен специальный человек, который должен следить за порядком и безопасностью на пляже. Только в августе пляж удалось открыть, он проработал всего 10 дней.
Предполагается, что в этом году пляж будет открыт в бухте Ольхона рядом с мысом Бурхан.
Не исключено, что впоследствии пляж станет платным, поскольку большое число отдыхающих он вместить не сможет. По этому вопросу местные власти консультируются с надзорными органами.