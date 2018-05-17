Сарайский залив на Ольхоне станет официальным пляжем

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Первый на Байкале официальный общественный пляж откроют острове Ольхон, сообщили в администрации поселка Хужир.

«Мы планируем официально открыть пляж к 1 июля. До этого предстоит сделать отборы проб воды и получить все необходимые разрешения», — цитирует агентство ТАСС сотрудника администрации.

В течение всего лета 2017 года администрация консультировалась со спасателями, были получены результаты анализов, а также обучен специальный человек, который должен следить за порядком и безопасностью на пляже. Только в августе пляж удалось открыть, он проработал всего 10 дней.

Предполагается, что в этом году пляж будет открыт в бухте Ольхона рядом с мысом Бурхан.