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05:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Сарайский залив на Ольхоне станет официальным пляжем

Не исключено, что впоследствии пляж станет платным.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Первый на Байкале официальный общественный пляж откроют острове Ольхон, сообщили в администрации поселка Хужир.

«Мы планируем официально открыть пляж к 1 июля. До этого предстоит сделать отборы проб воды и получить все необходимые разрешения», — цитирует агентство ТАСС сотрудника администрации.

В течение всего лета 2017 года администрация консультировалась со спасателями, были получены результаты анализов, а также обучен специальный человек, который должен следить за порядком и безопасностью на пляже. Только в августе пляж удалось открыть, он проработал всего 10 дней.

Предполагается, что в этом году пляж будет открыт в бухте Ольхона рядом с мысом Бурхан.

Не исключено, что впоследствии пляж станет платным, поскольку большое число отдыхающих он вместить не сможет. По этому вопросу местные власти консультируются с надзорными органами.

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