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07:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

Поиски пропавшего 12-летнего мальчика из Березников завершены

Подросток сам вернулся домой.

Более суток в Березниках искали 12-летнего школьника. 15 мая подросток ушёл на прогулку и пропал. Сотового у него с собой не было, раньше из дома он никогда не уходил.

Родители написали заявление в полицию. Информация о пропавшем школьнике была распространена в соцсетях.

Вечером 16 мая поисковая операция была прекращена: потеряшка нашёлся. Он сам пришел домой. Об этом корреспонденту интернет-портала 59.ru сообщила мама мальчика.

«Он вернулся, в последнее время он часто из школы уходил гулять, — говорит женщина. — Мог прийти домой к полуночи. Я пыталась с ним договариваться, ходила и встречала его после уроков, а 15 мая днём отпросился погулять, я его отпустила».

Сейчас со всеми обстоятельствами ухода ребенка из дома будут разбираться сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

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