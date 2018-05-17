Поиски пропавшего 12-летнего мальчика из Березников завершены
Подросток сам вернулся домой.
Подросток сам вернулся домой.
Более суток в Березниках искали 12-летнего школьника. 15 мая подросток ушёл на прогулку и пропал. Сотового у него с собой не было, раньше из дома он никогда не уходил.
Родители написали заявление в полицию. Информация о пропавшем школьнике была распространена в соцсетях.
Вечером 16 мая поисковая операция была прекращена: потеряшка нашёлся. Он сам пришел домой. Об этом корреспонденту
«Он вернулся, в последнее время он часто из школы уходил гулять, — говорит женщина. — Мог прийти домой к полуночи. Я пыталась с ним договариваться, ходила и встречала его после уроков, а 15 мая днём отпросился погулять, я его отпустила».
Сейчас со всеми обстоятельствами ухода ребенка из дома будут разбираться сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.