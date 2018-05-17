Поиски пропавшего 12-летнего мальчика из Березников завершены

Более суток в Березниках искали 12-летнего школьника. 15 мая подросток ушёл на прогулку и пропал. Сотового у него с собой не было, раньше из дома он никогда не уходил.

Родители написали заявление в полицию. Информация о пропавшем школьнике была распространена в соцсетях.

Вечером 16 мая поисковая операция была прекращена: потеряшка нашёлся. Он сам пришел домой. Об этом корреспонденту интернет-портала 59.ru сообщила мама мальчика.

«Он вернулся, в последнее время он часто из школы уходил гулять, — говорит женщина. — Мог прийти домой к полуночи. Я пыталась с ним договариваться, ходила и встречала его после уроков, а 15 мая днём отпросился погулять, я его отпустила».